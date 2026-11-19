FINABIEN amplió sus facultades para otorgar créditos directamente a personas físicas y morales que enfrentan dificultades para acceder a financiamiento bancario.

El Gobierno de México modificó las facultades de Financiera para el Bienestar (FINABIEN) para que pueda otorgar créditos directamente a personas físicas y morales. El cambio quedó establecido en un decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) este 18 de noviembre de 2026 y busca ampliar el acceso al financiamiento para quienes tienen dificultades para conseguir préstamos en bancos y otras instituciones.

Con esta reforma, FINABIEN dejará de depender exclusivamente de intermediarios para participar en determinados esquemas de crédito. Ahora tendrá atribuciones para entregar préstamos y financiamientos con recursos propios, además de participar en programas que contemplen tasas de interés preferenciales.

El decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación autoriza a FINABIEN a ofrecer préstamos, financiamientos y programas con tasas de interés preferenciales. Finabien

El decreto establece que el organismo podrá ofrecer estos apoyos a sectores de la población y actividades económicas que enfrentan restricciones para acceder a servicios financieros. En ese sentido, el Gobierno autoriza a FINABIEN a “otorgar préstamos, créditos y financiamientos de manera directa a personas físicas o morales”, siempre que cumplan con los criterios de elegibilidad y focalización aprobados por su Junta Directiva.

FINABIEN podrá ofrecer préstamos, garantías y reestructuras de deuda

Además de entregar créditos directamente, la reforma amplía las herramientas financieras que podrá utilizar el organismo para apoyar a personas y negocios que necesitan recursos para desarrollar sus actividades productivas.

Entre las nuevas facultades que establece el decreto publicado en el DOF destacan:

Créditos directos: podrá otorgar préstamos y financiamientos a personas físicas y morales que tengan dificultades para acceder al sistema financiero.

Tasas preferenciales: podrá ejecutar programas de financiamiento que incluyan intereses preferenciales, conforme a lo previsto en el Presupuesto de Egresos de la Federación.

Fondos de garantía: podrá destinar recursos para respaldar financiamientos mediante fondos de garantía.

Reestructuración de deudas: tendrá facultades para aplicar “ descuentos, quitas, reestructuras y cancelaciones ” sobre los créditos que haya otorgado.

Convenios de financiamiento: podrá establecer acuerdos con gobiernos federal, estatales y municipales para impulsar proyectos productivos.

También podrá aceptar donaciones, aportaciones y líneas de crédito de instituciones públicas y privadas. Sin embargo, el decreto establece un límite: el importe total de estas operaciones no podrá exceder el 100% de su patrimonio.

Las nuevas atribuciones de FINABIEN incluyen la posibilidad de crear fondos de garantía y apoyar proyectos productivos en distintas regiones de México. Fuente: Gobierno de México

¿Quiénes podrán solicitar los créditos de FINABIEN y cómo funcionará el nuevo esquema?

La reforma está dirigida principalmente a personas y sectores económicos que encuentran obstáculos para conseguir financiamiento. Esto incluye tanto a personas físicas como a empresas y otros tipos de personas morales.

El DOF señala que los créditos deberán otorgarse “de conformidad con su Programa Institucional y con los criterios y lineamientos de elegibilidad y focalización de la población objetivo que apruebe la Junta Directiva”. Es decir, no se trata de préstamos automáticos para cualquier solicitante: habrá condiciones para determinar quiénes pueden recibirlos.

La Junta Directiva de FINABIEN tendrá un papel central, pues deberá aprobar las reglas de operación, los criterios y las condiciones de los financiamientos. También será responsable de autorizar los lineamientos para aplicar descuentos, reestructuras y cancelaciones de deuda.

La Financiera para el Bienestar también podrá aplicar descuentos, quitas y reestructuras a los créditos que otorgue, conforme a los criterios aprobados por su Junta Directiva. Fuente: Gobierno de México

Por otra parte, el decreto establece que FINABIEN deberá proteger a los usuarios y beneficiarios de sus créditos, además de prevenir fraudes y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Para ello, también podrá ofrecer capacitación y asesoría financiera.

El objetivo, según el decreto, es “consolidar una verdadera inclusión financiera a comunidades y personas históricamente excluidas del sistema financiero” .

De momento el DOF no establece montos máximos, tasas específicas, fechas de apertura de solicitudes ni requisitos particulares para acceder a los nuevos préstamos. Estos detalles deberán definirse mediante los criterios y reglas que apruebe el propio organismo.

FINABIEN no depende de un solo organismo

FINABIEN quedó sectorizada a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público tras una reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal publicada en noviembre de 2024.

Con este cambio, sus atribuciones en materia de telecomunicaciones pasaron a ser ejercidas por la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), mientras que Hacienda asumió su coordinación sectorial.