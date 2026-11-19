La evaluación de Nutrimedia, de la Universidad Pompeu Fabra, compara ambos productos y explica que el pan integral aporta más fibra y suele tener un índice glucémico menor.

Elegir entre pan integral y pan blanco no es solamente una cuestión de sabor o textura.

Aunque ambos son fuentes de carbohidratos, existen diferencias en su composición que pueden modificar la forma en que el organismo procesa los alimentos .

Una de las principales es el contenido de fibra: el pan integral aporta más que el elaborado con harina refinada.

¿Por qué el pan integral aporta más fibra que el pan blanco?

La diferencia comienza en el proceso de elaboración. El grano de trigo está compuesto por distintas partes, entre ellas el salvado, el germen y el endospermo.

Para producir harina blanca se realiza un proceso de refinado que elimina el salvado y el germen, componentes que contienen fibra y otros nutrientes.

En cambio, la harina integral conserva las partes del grano, por lo que mantiene un mayor contenido de fibra dietética .

Según la evaluación científica de Nutrimedia, proyecto de la Universidad Pompeu Fabra (UPF), este componente está relacionado con un tránsito intestinal más lento, una menor absorción de glucosa y una mayor sensación de saciedad.

Por eso, sustituir productos elaborados con harinas refinadas por sus versiones integrales es una recomendación presente en distintas guías alimentarias.

La diferencia principal entre ambos tipos de pan está en el procesamiento del grano: el pan integral conserva más componentes del cereal, lo que se traduce en un mayor aporte de fibra. Fuente: Magnific

¿Qué diferencia hace consumir pan integral en el organismo?

Nutrimedia explica que el pan integral también suele tener un índice glucémico (IG) menor. Esto significa que puede provocar un aumento más lento de la glucosa en sangre después de comerlo.

Para explicar esta diferencia, el proyecto recoge valores de una comparación entre distintos tipos de pan consumidos en España.

Los resultados muestran que el método de elaboración también puede influir en la respuesta glucémica.

Entre los valores registrados se encuentran:

Pan integral: 61 de índice glucémico.

Pan blanco de Alfacar: 68 de índice glucémico.

Pan blanco tradicional: 76 de índice glucémico.

Pan blanco congelado: 78 de índice glucémico.

Pan blanco candeal: 86 de índice glucémico.

En términos nutricionales, el pan integral ofrece una ventaja por su mayor aporte de fibra y su menor índice glucémico en las variedades analizadas.

Por eso, priorizar los cereales integrales frente a los refinados es una recomendación respaldada por las evaluaciones de Nutrimedia, aunque la elección debe formar parte de una alimentación equilibrada.