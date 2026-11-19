El número de inversionistas también creció desde 15.1 millones a 19.5 millones en un año, esto es un aumento de 29.33%.

Los fondos de inversión en México alcanzaron activos netos por MXN$5.47 billones en octubre de 2026, un crecimiento anual de 11.08%, impulsado por la captación de recursos, la llegada de nuevos inversionistas y el desempeño de los mercados financieros, de acuerdo con un análisis de Valmex.

El monto representó un incremento de MXN$546.5 millones frente a octubre de 2025, cuando la industria administraba 4.93 billones de pesos. Comparado con el mes previo inmediatamente, los activos avanzaron 1.55%, de acuerdo con cifras de la Asociación Mexicana de Instituciones Bursátiles (AMIB).

El crecimiento en los activos en los fondos de inversión también estuvo acompañado por una mayor participación de inversionistas. El número de cuentas pasó de 15.1 millones a 19.5 millones en un año, un aumento de 29.33%.

Fondos de renta variable superan el crecimiento de los instrumentos de deuda

De acuerdo con los datos de la AMIB, los fondos de deuda mantienen el mayor peso dentro de la industria, con 73% de los activos administrados, los instrumentos de renta variable registraron un crecimiento más acelerado en los últimos 12 meses.

Los activos de los fondos de renta variable en pesos sumaron 1.48 billones de pesos en octubre, un avance anual de 18.75%. En contraste, los fondos de deuda alcanzaron 3.99 billones de pesos, con un crecimiento de 8.47% en el mismo periodo.

A tasa mensual, la renta variable creció 1.99% frente a septiembre, mientras que los fondos de deuda avanzaron 1.39%.

Pese al mayor dinamismo de la renta variable, los instrumentos de deuda continúan concentrando la mayor parte de los recursos de la industria, con una participación de 73%, frente a 27% de los fondos expuestos al mercado accionario.

Durante octubre, los mercados financieros registraron una mayor rotación de portafolios. De acuerdo con analistas de Valmex, algunos inversionistas tomaron utilidades en emisoras tecnológicas y canalizaron parte de esos recursos hacia instrumentos de deuda.

“Este comportamiento se dio en un entorno de mayor incertidumbre política tras el resultado electoral en Estados Unidos y ante la expectativa de que las tasas permanezcan elevadas o puedan aumentar”, mencionaron en una nota.

En dólares, los activos netos de la industria llegaron a u$s291,504 millones, un incremento anual de 9.76%. En el mismo periodo, el tipo de cambio pasó de 18.57 a 18.80 pesos por dólar.

VALMEX alcanza máximo histórico en activos administrados

En este contexto, Operadora VALMEX de Fondos de Inversión alcanzó en octubre un máximo histórico de MXN$91,462 millones en activos bajo administración, con siete trimestres consecutivos de crecimiento positivo desde marzo de 2025.

La operadora registró un aumento anual de 11.01%, equivalente a 9,075 millones de pesos, y se mantuvo como la tercera operadora no bancaria más grande del mercado.

En el acumulado de 2026, los activos de VALMEX crecieron 13.98%, por encima del avance de 11.46% registrado por el conjunto de la industria. En la comparación anual, su crecimiento se ubicó prácticamente en línea con el mercado, que avanzó 11.08%.