La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, exigió a los funcionarios de todos los niveles de gobierno que tengan aspiraciones electorales para 2027 renunciar a sus cargos antes de iniciar cualquier actividad como candidatos. El llamado fue lanzado desde Palacio Nacional durante la conferencia matutina. “Ya se los dije a todos los servidores públicos, quien quiera, quien trabaje en el gobierno de México y cualquier gobierno y quiera participar como candidato debe dejar el gobierno”, afirmó la mandataria. La jefa del Ejecutivo fue directa al enumerar los casos que considera incompatibles con el servicio público. “No se puede ser servidor público y al mismo tiempo candidato, precandidato o querer ser coordinador de la transformación en un estado, en un municipio o en una diputación”, indicó. Sheinbaum subrayó que la renuncia debe planificarse con anticipación. “Pues con tiempo, ¿verdad? O sea, la idea es que no puedan hacer las dos cosas al mismo tiempo”, señaló, y añadió que quien opte por la vía electoral deberá dedicarse de lleno: “Tienen que dejar el gobierno y en todo caso pues dedicarse a trabajar por el partido al que pertenezca”. Aunque el mensaje partió del Gobierno federal, la Presidenta extendió el criterio a administraciones estatales y municipales. El posicionamiento anticipa posibles movimientos dentro de Morena, donde ya comienzan a perfilarse aspirantes para los comicios de 2027. El llamado establece una línea ética de alcance general que podría obligar a varios funcionarios a definir su futuro político antes de lo previsto, en un año electoral que incluirá elecciones legislativas y locales en distintos estados del país. En 2027 se renovarán 500 bancas de la Cámara de Diputados, 17 gubernaturas, más de 2,000 presidencias municipales y se elegirán jueces y magistrados del Poder Judicial. De acuerdo al calendario del Instituto Nacional Electoral, los comicios se llevarán a cabo el domingo 6 de junio de 2027.