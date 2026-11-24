La suspensión por Acción de Gracias también alcanza al reciclaje y al compostaje.

La Ciudad de Nueva York suspenderá la recolección municipal de basura, reciclaje y residuos orgánicos este jueves 26 de noviembre de 2026 por Acción de Gracias. El Departamento de Saneamiento (DSNY) confirmó el cambio en un comunicado publicado el 19 de noviembre.

El cambio afecta a quienes suelen tener alguno de esos servicios los jueves. Si normalmente te recogen la basura ese día, podés dejarla en la vereda el jueves 26 por la noche, para que la retiren a partir del viernes 27. La misma indicación se aplica si el jueves es tu día habitual de recolección de reciclables o de residuos orgánicos.

Cuándo se podrán sacar los residuos el jueves 26 en Nueva York

Si normalmente te recogen la basura, los reciclables o los residuos orgánicos los jueves, podés dejarlos en la vereda la noche del jueves 26 de noviembre, según lo indica el aviso. El Departamento de Saneamiento de Nueva York (DSNY) empezará a recogerlos el viernes 27.

Los horarios habituales para sacar la basura domiciliaria, según el tipo de recipiente y el tamaño del edificio son los siguientes:

Después de las 6 p. m. La basura puede dejarse en un contenedor de hasta 55 galones con tapa segura. Las casas y los edificios de hasta nueve unidades residenciales deben usar este tipo de recipiente.

Después de las 8 p. m. Los edificios de 10 unidades o más que utilicen bolsas para la basura pueden dejarlas directamente en la vereda. Si usan un contenedor con tapa segura, el horario habitual es después de las 6 p. m.

Para el reciclaje, la regla habitual permite sacar los materiales después de las 6 p. m. en un contenedor identificado y con tapa segura, o después de las 8 p. m. en una bolsa transparente. Como regla general, los residuos deben quedar en la vereda a más tardar a medianoche, salvo que el DSNY indique otro horario.

Los residuos pendientes del jueves 26 empezarán a recogerse el viernes 27. Magnific

Qué hacer con los restos de comida de Acción de Gracias

Si el jueves es tu día habitual de recolección de residuos orgánicos, también podés sacar los restos de comida esa noche. El servicio de compostaje acepta alimentos cocidos, carne, huesos y papel manchado con comida. Podés dejarlos en el contenedor marrón del DSNY o en otro recipiente identificado, de hasta 55 galones y con tapa segura.

Cuándo se retoma la recolección y dónde consultar los horarios

La recolección pendiente por el feriado comenzará el viernes 27 de noviembre. Ese día marca el inicio del operativo. El DSNY advirtió que puede haber demoras mientras sus equipos recogen los residuos acumulados. Para consultar tu día habitual de recolección, ingresá tu dirección en el buscador oficial del DSNY.

El jueves 26 también estarán cerrados los puntos de entrega de residuos especiales. Para consultar cambios en el servicio, podés llamar al 311 o revisar el calendario oficial de feriados del DSNY.