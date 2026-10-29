Guardar una parte de los ingresos cada mes es uno de los hábitos más importantes para construir estabilidad financiera. Sin embargo, cuando el dinero permanece inmóvil durante largos periodos puede surgir una preocupación: que su capacidad de compra disminuya como consecuencia del aumento general de los precios.

La inflación representa precisamente un factor que debe considerarse al planear las finanzas de mediano y largo plazo. El Banco de México, como autoridad monetaria del país, tiene entre sus objetivos prioritarios procurar la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda. Por ello, conocer la evolución de los precios es relevante al momento de establecer objetivos de ahorro y evaluar alternativas para colocar el dinero.

Ahorrar, de todos modos, continúa siendo el punto de partida. La diferencia está en definir qué función tendrá cada parte del dinero. Los recursos destinados a emergencias requieren disponibilidad, mientras que aquellos reservados para objetivos de mayor plazo pueden analizarse bajo criterios diferentes.

La Encuesta Nacional de Inclusión Financiera (ENIF) 2024, elaborada por el INEGI en colaboración con la CNBV, mostró que 76.5% de la población de entre 18 y 70 años tiene al menos un producto financiero formal. El dato permite dimensionar la presencia de estos servicios en la administración cotidiana de los hogares mexicanos.

El 76.5% de la población de entre 18 y 70 años tenía al menos un producto financiero formal artem evdokimov

La importancia de dar un propósito a cada ahorro

Uno de los hábitos que puede ayudar a ordenar las finanzas consiste en separar los recursos según su finalidad. El dinero destinado a emergencias debería mantenerse en una alternativa con suficiente disponibilidad, mientras que los fondos reservados para metas de largo plazo pueden evaluarse considerando rendimiento, plazo y nivel de riesgo.

También conviene revisar periódicamente dónde se encuentra el dinero. Los objetivos, los ingresos y las necesidades financieras pueden cambiar, por lo que una estrategia adecuada en determinado momento puede requerir ajustes posteriormente.

En este contexto, Leva Invierte se presenta como un producto de inversión respaldado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), el Banco de México y la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), entidades que forman parte del marco de regulación, supervisión y protección del sistema financiero mexicano.

Leva Invierte contempla opciones de inversión con tasas fijas y herramientas de educación financiera. La compañía también señala que no cobra comisiones. Estas características deben analizarse junto con el plazo, las condiciones de contratación, la liquidez y los riesgos asociados.

Cómo fortalecer la planeación financiera

La Condusef recomienda comparar alternativas financieras y revisar las condiciones de cada producto antes de tomar una decisión. En el caso de las inversiones, además del rendimiento anunciado es importante conocer el plazo, la posibilidad de disponer de los recursos y las condiciones aplicables.

Para las inversiones realizadas mediante una SOFIPO autorizada, existe además el Fondo de Protección para los recursos cubiertos dentro del límite establecido por la normativa. Esta protección tiene condiciones específicas y no equivale a una garantía sobre los rendimientos ni elimina los riesgos propios de una inversión.

Proteger el valor de los ahorros no significa necesariamente buscar la alternativa con la tasa más alta. La decisión debe considerar el objetivo del dinero, el horizonte de inversión, la liquidez necesaria y el nivel de riesgo que cada persona está dispuesta a asumir.

Ahorrar de forma constante sigue siendo fundamental, pero una estrategia financiera de largo plazo requiere algo más que acumular dinero. Revisar periódicamente los objetivos, conocer el comportamiento de los precios y comparar alternativas puede ayudar a tomar decisiones más informadas sobre el patrimonio.

Este contenido patrocinado fue elaborado con inteligencia artificial generativa y contó con la supervisión, edición y validación de un periodista de El Cronista.