Aristóteles fue discípulo de Platón y uno de los pensadores que más influyeron en la filosofía occidental. En su Física intentó responder una pregunta aparentemente sencilla: ¿qué significa que algo cambie?

Maestro de Alejandro Magno, resumió su respuesta en una definición del libro III, 201a10-11: “El movimiento es el acto de lo que está en potencia, en cuanto está en potencia”. Allí usa dos conceptos: dynamis, potencia, y entelecheia, acto.

Qué significan potencia y acto

Una cosa está en potencia cuando puede llegar a ser algo que todavía no es. Para Aristóteles, el bronce es potencialmente una estatua: existe, pero la estatua aún no. Está en acto cuando esa posibilidad ya se realizó, como la planta respecto de la semilla.

El movimiento no es el resultado final, sino el proceso de actualización. Construir una casa es lo que ocurre mientras lo construible se está construyendo. Cuando la casa está terminada, ese proceso ya terminó.

¿Qué es el movimiento para Aristóteles?

No es solo cambiar de lugar. Incluye el cambio de cualidad, el aumento y la disminución, el nacer y el perecer, y el desplazamiento. En la Física da ejemplos como aprender, curar, rodar, saltar, madurar y envejecer, según la traducción inglesa de Hardie y Gaye.

Busto de Aristóteles en el museo del Louvre. Wikimedia Commons

Una idea que va más allá de la física

Acto y potencia se volvieron conceptos centrales de su metafísica. Explican que algo cambie sin aparecer de la nada: una cosa puede estar fría en acto y ser potencialmente caliente. La definición es difícil porque el movimiento es una actualidad, pero incompleta. Los especialistas discuten desde hace siglos cómo entenderla, según la Enciclopedia de Filosofía de Internet.

Detrás de la fórmula hay una idea cotidiana: las cosas no solo son lo que son, también pueden llegar a ser otra cosa. Esa mirada atraviesa toda su obra, también cuando habla de la felicidad o del hábito.