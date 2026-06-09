El próximo jueves 11 de junio, fecha de inauguración del Mundial 2026, se prevén lluvias fuertes en la Ciudad de México (CDMX). Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las precipitaciones comenzarían desde las primeras horas del día y, por la tarde, alrededor de las 15, se desarrollarían tormentas eléctricas que podrían prolongarse hasta la noche.

Aunque el encuentro inaugural entre México y Sudáfrica está programado para la 13, la ceremonia de apertura iniciará desde las 11:30. Además, según el itinerario de la FIFA, el estadio Azteca abrirá sus puertas al público desde las 09.

Pronóstico del clima en Ciudad de México Fuente: Shutterstock Shutterstock

Ante este panorama, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, recordó que mayo y junio son históricamente los meses con mayores lluvias en la capital . Por ello, se pondrá en marcha el operativo Tlaloque 2.0 durante el Mundial, con el objetivo de atender inundaciones y afectaciones derivadas del temporal.

Operativo en Ciudad de México por inauguración de Mundial

El operativo contempla 56 puntos estratégicos de atención inmediata, más de 1,000 trabajadores adicionales, 60 equipos hidroneumáticos, monitoreo constante y coordinación entre dependencias locales, federales y alcaldías. También participarán personal de:

Secretaría de Seguridad Ciudadana

Ejército

Marina

Guardia Nacional

Asimismo, el Gobierno capitalino anunció un operativo especial de movilidad y seguridad alrededor del Estadio Azteca desde temprana hora.

Las autoridades estiman la llegada de más de 83,000 asistentes al recinto, por lo que habrá servicio de autobuses eléctricos, rutas especiales de transporte, taxis autorizados y apoyo del Tren Ligero.

¿Cómo estará el clima durante la inauguración del Mundial?

Para la jornada de este jueves, el SMN pronostica un día mayormente lluvioso y con tormentas eléctricas. La probabilidad de lluvia es muy alta, alcanzando el 90%, con una acumulación estimada de 15 milímetros de precipitación.

La temperatura máxima será de 24 grados y la mínima de 14, por lo que el ambiente se mantendrá templado durante el día y fresco por la noche. Además, se esperan vientos ligeros a moderados, con velocidades de hasta 50 kilómetros por hora.