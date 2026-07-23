Llega el diluvio del año con 48 horas de tormentas, lluvias fuertes, caída de granizo y ráfagas de viento superiores a 60km/h

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El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió sobre un escenario de lluvias fuertes a muy fuertes en gran parte del país, producto de la combinación de varios sistemas meteorológicos: el ingreso de humedad asociado al ciclón tropical Bertha, el monzón mexicano, una vaguada en niveles altos de la atmósfera y el paso de la onda tropical número 20 sobre el Pacífico sur mexicano.

Para este jueves 23 de julio se esperan lluvias puntuales muy fuertes, de 50 a 75 milímetros, en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Oaxaca y Chiapas, mientras que en otras regiones del norte, occidente, centro y sur del país se prevén chubascos de intensidad variable.

Además, se pronostican rachas de viento de entre 40 y 60 km/h en buena parte del territorio, con la posibilidad de derribar árboles y anuncios publicitarios.

Qué esperar en los próximos días

El SMN señaló que estas lluvias podrían venir acompañadas de descargas eléctricas y caída de granizo. SMN

De acuerdo con el pronóstico extendido, entre el viernes 24 y el domingo 26 de julio se mantendrán las condiciones de inestabilidad. El viernes se anticipan lluvias muy fuertes, de 75 a 150 milímetros, en el norte y centro de Sinaloa, además de lluvias fuertes en Sonora, Chihuahua, Coahuila, Durango, Nayarit, Jalisco y Michoacán.

Para el sábado y domingo, el foco de lluvias intensas se trasladará hacia el sureste del país, con acumulados de 75 a 150 milímetros en zonas de Veracruz, Tabasco, Oaxaca y Chiapas.

El organismo señaló que estas lluvias podrían venir acompañadas de descargas eléctricas y caída de granizo, así como generar aumentos en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, encharcamientos e inundaciones en zonas bajas.

En paralelo, se prevé que continúe el ambiente extremadamente caluroso en el noroeste del país. Se esperan temperaturas superiores a los 45°C en zonas de Baja California y Sonora, en el marco de una onda de calor que afecta a esas regiones.

El reporte indica que la onda tropical número 20 podría convertirse en un sistema con potencial de desarrollo ciclónico frente a las costas del Pacífico sur mexicano, aunque no se prevé que afecte al territorio nacional de manera directa.