La cotización del euro alcanzó los MXN 19.88 en la sesión de cierre de mercados del viernes, 24 de julio de 2026. Esta cifra refleja una variación del 0.12% en comparación con su costo al inicio de la jornada.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 19.95 pesos y un mínimo de 19.91 pesos.

En la última semana, la cotización del euro registró un -0.80% y en el último año acumula un -7.79%, reflejando una tendencia bajista.

La cotización de las principales monedas en México (foto: Pixabay).

En México, en los últimos 10 días,

en los últimos 10 días, el euro osciló sin tendencia clara, con igual número de caídas y subidas, pero cerró con dos avances seguidos que sugieren leve recuperación.

La volatilidad del Euro durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Euro, que es del 6.47%, es mayor que la volatilidad anual del 5.56%, lo que significa que su comportamiento es inestable y ha tenido muchas variaciones.

La cotización del Euro ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, subiendo de manera consistente durante dos días consecutivos. Esta alza indica un fortalecimiento de la moneda en comparación con días anteriores.

El aumento en la cotización del Euro sugiere una mayor confianza en la economía europea. Sin embargo, es importante vigilar factores externos que puedan influir en su estabilidad y crecimiento a corto plazo.

La variación del Euro en la última semana.

En el último año, el Euro ha llegado a cambiarse en el mercado mexicano a un importe máximo de 21.1 MXN, mientras que su nivel más bajo ha sido 19.8 MXN.

¿Dónde comprar Euro en México?

En México, aquellos individuos interesados en conseguir o vender esa Euro podrán dirigirse a una filial bancaria durante el horario de atención al público o a los establecimientos de cambio aprobados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Además, puede adquirirse Euro por medio de activos ETFs (Exchange-Traded Funds), ya que ofrecen comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso. Sin embargo, es recomendable consultar con un especialista en finanzas antes de realizar esta operación.

Los requisitos para comprar dólares en México

En su sitio web, Banco Azteca explicó que es posible adquirir hasta 4999 dólares por transacción en sus oficinas y hasta 30.000 dólares al mes. La única condición que solicita la institución es que el usuario muestre una identificación válida, como el INE, el pasaporte, la tarjeta de pasaporte estadounidense o el formulario migratorio.

Asimismo, la entidad financiera brinda a sus clientes un seguro contra robos sin coste durante las cinco horas posteriores a la realización de la transacción. El límite de cobertura sin cargo es de hasta 7500 pesos mexicanos.