El cielo no dará tregua. Una combinación explosiva de sistemas meteorológicos mantiene el centro del país bajo amenaza directa este 9 y 10 de junio, con precipitaciones que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) califica como extraordinarias para la temporada.

La Ciudad de México y su zona metropolitana se encuentran en el ojo de la tormenta, con alertas activas por inundaciones, deslaves y encharcamientos en múltiples alcaldías.

¿Cuánta lluvia caerá? El SMN revela cifras que encienden todas las alarmas

Los números que maneja el SMN no dejan lugar a la tranquilidad: se esperan acumulados de hasta 75 mm en tan solo 24 horas en el Valle de México, una cantidad que supera lo que muchas zonas reciben en semanas enteras.

Las lluvias estarán acompañadas de descargas eléctricas, granizo y rachas de viento que pueden superar los 20 km/h durante los momentos de mayor intensidad.

La visibilidad en vialidades se verá seriamente reducida, complicando tanto el tráfico vehicular como el desplazamiento a pie. El detonante: dos zonas de baja presión activas en el Pacífico sur mexicano que interactúan con humedad proveniente simultáneamente del Pacífico, el Golfo de México y el Caribe.

Las precipitaciones estarán acompañadas de descargas eléctricas, posible granizo y rachas de viento. Fuente: Canva/Shutterstock

Estas son las alcaldías en mayor riesgo el 9 y 10 de junio

Si bien la alerta cubre toda la capital, hay zonas donde el peligro es especialmente crítico. Tlalpan, Xochimilco, Magdalena Contreras, Álvaro Obregón y Coyoacán encabezan la lista de vulnerabilidad por su topografía de pendientes pronunciadas, suelos con alta saturación y antecedentes recientes de deslaves e inundaciones.

En estos sectores, los arroyos pueden crecer de forma repentina y sin previo aviso. El norte y suroeste del Estado de México también enfrentarán cielos cerrados y lluvias continuas con tormentas de alta intensidad, principalmente en los períodos vespertinos y nocturnos.

Qué hacer antes de que lleguen las lluvias: las recomendaciones oficiales para este martes y miércoles

Protección Civil y el SMN emitieron un protocolo claro de prevención para estas 48 horas. Lo más urgente: limpiar desagües y coladeras para evitar que el agua acumulada agrave las inundaciones. También se recomienda resguardar documentos importantes, evitar circular por zonas propensas a encharcarse y mantenerse atento a los avisos oficiales en tiempo real.

Las lluvias intensas pueden generar cortes de energía eléctrica, interrupciones en el transporte público y daños en infraestructura ligera. En el sur y suroeste de la CDMX, las autoridades piden extremar precauciones ante la posibilidad de crecidas repentinas en ríos y arroyos urbanos.