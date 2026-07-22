Las autoridades migratorias de Venezuela, México y Nicaragua mantienen controles estrictos en sus principales aeropuertos internacionales y recuerdan a los viajeros la importancia de presentar un pasaporte vigente y en buen estado. Quienes intenten ingresar con un documento vencido, deteriorado o que no cumpla con los requisitos de validez exigidos por cada país podrían enfrentar restricciones para abordar su vuelo o incluso la negativa de ingreso.

La medida cobra especial importancia en terminales aéreas con un importante movimiento internacional, como el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y el Aeropuerto Internacional Augusto C. Sandino, en Managua. En estos puntos de entrada, las autoridades verifican que la documentación migratoria reúna las condiciones establecidas por la normativa vigente.

Oficial | Aeropuertos de Venezuela, México y Nicaragua prohibirán el ingreso de ciudadanos que hayan postergado este trámite con su pasaporte

De acuerdo con las disposiciones migratorias de cada país, las autoridades pueden negar la entrada a ciudadanos extranjeros cuando el documento presentado no cumple con los requisitos de vigencia, autenticidad o estado de conservación exigidos para autorizar el ingreso.

Pasaporte: el documento que puede impedir el ingreso a Venezuela, México o Nicaragua

Muchos viajeros creen que es posible usar el pasaporte hasta el mismo día de su vencimiento. Sin embargo, en la práctica, numerosos destinos internacionales exigen que el documento mantenga una vigencia suficiente durante la estancia e, incluso, por un período adicional según las normas aplicables.

Por ese motivo, quienes lleguen a Venezuela, México o Nicaragua con un documento próximo a vencer, vencido o deteriorado podrían quedar sujetos a:

Revisiones adicionales Entrevistas con las autoridades migratorias Inadmisión

Las autoridades aeroportuarias reforzarán los controles en aeropuertos de alto tránsito internacional, especialmente ante el incremento previsto del movimiento turístico y comercial durante este año.

¿Qué pasa si viajo con el pasaporte vencido?

Los viajeros que no hayan renovado su pasaporte antes del viaje podrían enfrentar distintas consecuencias, entre ellas:

Rechazo durante el control migratorio.

Permanencia temporal en el aeropuerto mientras se verifica la documentación.

Negativa de ingreso al país.

Pérdida de vuelos de conexión.

Cancelación de reservas de hospedaje o de actividades programadas.

Además, las propias aerolíneas pueden impedir el embarque desde el aeropuerto de origen si detectan que el pasajero no reúne los requisitos exigidos por el país de destino o por las escalas previstas en el itinerario.

Qué recomiendan las autoridades antes de viajar

Las autoridades migratorias aconsejan revisar la fecha de vencimiento con suficiente anticipación antes de comprar pasajes o confirmar un viaje internacional.

También recomiendan comprobar que el documento no presente:

Hojas dañadas

Información ilegible

Roturas

Fallas en la lectura electrónica

Cualquiera de estas situaciones podría generar inconvenientes durante los controles de ingreso.

En terminales internacionales como Maiquetía, Ciudad de México y Managua, las verificaciones documentales continuarán siendo rigurosas para garantizar el cumplimiento de la normativa migratoria y agilizar el ingreso de los pasajeros que cuenten con toda la documentación en regla.