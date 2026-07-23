El sistema de transporte público en el Estado de México podría incorporar una modalidad inédita. Una iniciativa presentada en el ámbito legislativo propone que los pasajeros puedan acceder a viajes sin costo a cambio de entregar botellas de plástico, latas y otros envases reciclables en las estaciones.

La propuesta contempla la instalación de máquinas automatizadas capaces de recibir estos materiales y transformarlos en crédito para el transporte, permitiendo a los usuarios pagar sus recorridos sin utilizar efectivo. Además de representar un ahorro para miles de personas, el proyecto busca fomentar el reciclaje y reducir la gran cantidad de residuos que se generan diariamente en la entidad.

La propuesta plantea colocar máquinas automatizadas en estaciones del Mexibús y Mexicable donde los usuarios puedan depositar envases reciclables y recibir saldo para pagar sus viajes. Fuente: Shutterstock.

Botellas y latas podrían convertirse en saldo para viajar en transporte público

La propuesta presentada en el Congreso del Estado de México plantea instalar máquinas recicladoras en estaciones del Mexibús y Mexicable.

El funcionamiento sería simple: los usuarios depositan envases de plástico, vidrio o aluminio y el sistema acredita puntos o saldo directamente en su tarjeta de transporte público, que luego puede utilizarse para pagar viajes dentro de la red estatal.

La iniciativa también contempla que la Secretaría de Movilidad y la Secretaría del Medio Ambiente trabajen juntas para administrar el programa, recolectar los materiales y garantizar que el sistema funcione de forma transparente.

El Edomex genera miles de toneladas de basura al día y el reciclaje es mínimo

El proyecto también responde a un problema ambiental urgente. El Estado de México produce más de 16 mil toneladas de residuos diarios, una cifra que representa cerca del 14% de la basura generada en todo el país.

Sin embargo, menos del 11% de esos desechos se recicla o recibe tratamiento adecuado, lo que evidencia una gran brecha entre la generación de residuos y la capacidad de gestión.

Por ello, el incentivo de convertir basura reciclable en saldo de transporte busca motivar a la población a separar sus residuos y llevarlos directamente a las estaciones.

El Estado de México genera más de 16 mil toneladas de residuos al día, por lo que el plan busca convertir el reciclaje en un incentivo directo para millones de usuarios del transporte público. Fuente: archivo

No sería una idea nueva: otras ciudades ya pagan transporte por reciclar

El esquema ya tiene antecedentes en otras partes del mundo. En Medellín, Colombia, el programa Recarga Verde permite intercambiar botellas plásticas por saldo en tarjetas de transporte público.

Durante su primer año de operación, el sistema logró recuperar más de un millón de envases, lo que ayudó a evitar la emisión de más de 75 toneladas de dióxido de carbono.

Una experiencia similar ocurre en Sídney, Australia, donde máquinas automatizadas reciben botellas y latas a cambio de incentivos económicos o créditos para distintos servicios, un modelo que inspira la propuesta presentada en el Estado de México.