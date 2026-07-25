En esta noticia Renovaciones mantienen impulso en rentas industriales

FIBRA Macquarie México incrementó sus ingresos durante el segundo trimestre de 2026, impulsada por mayores tarifas de arrendamiento en sus portafolios industrial y comercial, un desempeño que también se reflejó en un avance del ingreso neto operativo (NOI).

La fibra reportó ingresos consolidados por u$s 74.6 millones lo que representó un crecimiento anual de 7.7%.

En tanto, el ingreso neto operativo (NOI), excluyendo rentas lineales, alcanzó u$s 62.2 millones un aumento de 5.9% frente al mismo periodo del año anterior.

Por su parte, los Fondos por Operación (FFO) sumaron u$s 37.2 millones durante el trimestre, un incremento marginal de 0.3% anual.

El crecimiento estuvo respaldado por un aumento en las rentas de sus activos. En el segmento industrial, las tarifas de arrendamiento registraron un avance de 5.5% anual, mientras que en el portafolio comercial crecieron 2.5%.

Durante el periodo, la compañía concretó nuevos arrendamientos y renovaciones por aproximadamente 1.1 millones de pies cuadrados de espacio industrial, en medio de una demanda sostenida por espacios vinculados con manufactura y logística.

Renovaciones mantienen impulso en rentas industriales

FIBRA Macquarie destacó que las renovaciones de contratos industriales registraron un incremento promedio de 8% en las tasas de renta durante el trimestre, mientras que en los últimos 12 meses el aumento acumulado alcanzó 12.5%.

La empresa señaló que este comportamiento refleja la fortaleza que mantiene la demanda por espacios industriales en sus mercados, impulsada por las necesidades de expansión y reubicación de cadenas productivas.

Sin embargo, la ocupación del portafolio consolidado cerró el trimestre en 92.5% por debajo del 94.6% registrado un año antes. Pese a esta disminución, el incremento en las tarifas de arrendamiento permitió compensar el efecto sobre los ingresos.

Por otra parte, FIBRA Macquarie anunció modificaciones en su política de distribución, con el objetivo de realizar pagos mensuales a los tenedores de certificados.

Como parte de este cambio, la compañía declaró una distribución de MXN$ 0.6125 por certificado correspondiente al segundo trimestre de 2026, además de una distribución adicional de MXN$ 0.2042 por certificado para julio.

Asimismo, la fibra reafirmó su guía de distribución de efectivo para todo 2026 en MXN$ 2.45 por certificado.