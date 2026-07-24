Este viernes, 24 de julio de 2026, la cotización deldólar canadiense llegó a 12.4002 MXN al cierre de los mercados en México. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de 0.38%.

En el mercado del Dólar canadiense, la cotización retrocedió -0.87% en la última semana y acumula una caída de -5.88% en el último año, señalando una tendencia bajista.

La cotización de las principales monedas en México (foto: Freepik).

En México, en los últimos 10 días,

en los últimos 10 días, el dólar canadiense mostró una clara tendencia alcista: abrió con dos avances, retrocedió al tercer día, encadenó tres subidas, cayó dos jornadas seguidas y cerró con dos repuntes, dejando un balance neto positivo.

La volatilidad del Dólar canadiense durante la última semana

La volatilidad económica del Dólar canadiense en la última semana ha sido del 9.41%, lo que es significativamente mayor que la volatilidad anual del 6.38%, indicando que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones.

La cotización del Dólar canadiense hoy muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es igual a 2. En comparación con los días pasados, esta alza se ha mantenido constante durante dos días consecutivos, lo que refleja una mayor confianza en la moneda.

El aumento en la cotización del Dólar canadiense puede estar relacionado con diversos factores, como la fortaleza de la economía canadiense o cambios en las políticas monetarias. Esto puede ser una señal de un entorno económico favorable que podría atraer inversiones.

La variación del Dólar canadiense en la última semana.

En el último año, el Dólar canadiense ha llegado a cambiarse en el mercado mexicano a un importe máximo de 13.2 MXN, mientras que su nivel más bajo ha sido 12.2 MXN.

¿Cómo y dónde comprar Dólar canadiense en México?

En México, las personas que deseen adquirir o vender dicho activo podrán acercarse a alguna sucursal bancaria dentro del horario de atención o en las casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Otra de las alternativas es mediante activos ETFs (Exchange-Traded Funds), ya que ofrecen comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso mexicano.

A pesar de que esta alternativa equivale a comprar la moneda física, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera.

Los requisitos que debes cumplir para vender dólares

El Banco Azteca informó en su portal web que las personas que deseen vender dólares americanos en alguna de sus oficinas podrán intercambiar hasta 300 dólares por operación y 1500 dólares por mes. Además, deberán presentar una identificación vigente, cómo la credencial INE, EL pasaporte, passport card americano o la forma migratoria.

Asimismo, los clientes de la entidad podrán acceder a un límite mensual de 4000 dólares, un tipo de cambio preferencial y un seguro por robo gratis durante las siguientes cinco horas de realizada la compraventa. El monto a cubrir sin costo es de hasta 7500 pesos mexicanos.