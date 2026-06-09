La institución financiera anunció el cierre temporal de varias sucursales hasta nuevo aviso.

BBVA confirmó el cierre temporal de varias de sus sucursales en México, una medida que impactará a miles de clientes que realizan trámites y operaciones de manera presencial.

La institución financiera dio a conocer el cierre a través de sus canales oficiales y señaló que la medida permanecerá vigente hasta nuevo aviso. Ante el anuncio, los usuarios buscan conocer qué oficinas resultarán afectadas y qué alternativas tendrán para continuar utilizando los servicios bancarios .

La institución financiera anunció el cierre temporal de varias sucursales hasta nuevo aviso.

Atención | ¿Por qué BBVA cerró sus sucursales hasta nuevo aviso?

A través de un comunicado difundido en sus canales oficiales, BBVA explicó que el cierre responde a las condiciones climáticas asociadas con la tormenta tropical Boris. La medida tiene como objetivo reducir riesgos para usuarios y trabajadores de las zonas afectadas.

De acuerdo con los pronósticos meteorológicos, el sistema tropical podría provocar precipitaciones torrenciales, fuertes rachas de viento y oleaje elevado, especialmente en estados del sur del país . Estas condiciones incrementan el riesgo de afectaciones en carreteras, servicios y zonas urbanas.

La institución financiera señaló que continuará monitoreando la situación y evaluará la reapertura de las oficinas conforme mejoren las condiciones de seguridad. Por ahora, las sucursales afectadas permanecerán cerradas hasta nuevo aviso.

Estas son las sucursales de BBVA que permanecerán cerradas

BBVA confirmó que las sucursales afectadas se encuentran en el estado de Guerrero, una de las entidades que podría resentir con mayor intensidad los efectos de la tormenta Boris.

Entre las oficinas que suspendieron operaciones se encuentran Acapulco Convenciones, Pensiones, CER, Multiasistencias, Empresas y Gobierno Acapulco, DZ Acapulco y Acapulco Zócalo. También permanecerán cerradas Plaza Sendero Acapulco, Acapulco Variedades, Atoyac Centro y Tecpan Centro, según informó la institución bancaria.

Las autoridades recomendaron a la población mantenerse atenta a los avisos oficiales y evitar desplazamientos innecesarios en las zonas donde se esperan mayores afectaciones por lluvias y vientos.

Qué alternativas tienen los clientes para realizar operaciones bancarias

Ante el cierre temporal de sucursales, BBVA recordó a sus usuarios que pueden continuar utilizando la aplicación móvil y los servicios de banca digital para realizar la mayoría de las operaciones habituales.

Las transferencias, pagos de servicios, consultas de saldo y otros movimientos podrán efectuarse de manera remota sin necesidad de acudir a una oficina física. Esta recomendación busca reducir desplazamientos durante la contingencia climática.

Asimismo, los cajeros automáticos seguirán funcionando en aquellas zonas donde las condiciones lo permitan. La institución pidió a los clientes mantenerse informados a través de sus canales oficiales para conocer cualquier actualización sobre la reapertura de sucursales.