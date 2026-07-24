En esta noticia Bimbo crece en México, pero no por el Mundial de Fútbol

Grupo Bimbo reportó por primera vez desde 2020 un crecimiento en ventas y ganancias de participación de mercado en todas las categorías de EE.UU., un avance que, mezclado con el desempeño de México llevó a la empresa a mejorar sus expectativas para el cierre de 2026.

“Norteamérica continuó consolidando su recuperación”, dijo el director general de Grupo Bimbo, Alejandro Rodríguez Bas. Este es el segundo trimestre consecutivo de crecimiento en ventas en esta región. De acuerdo con el ejecutivo, esta es la primera vez desde 2020 que se logra el crecimiento.

La expansión de mercado en EE.UU. consideró productos para el desayuno, los bollos y panecillos, pan convencional y aperitivos salados, de acuerdo con analistas de Barclays.

Hasta inicios de 2026, el segmento estadounidense representó un mercado presionado tras la pandemia de Covid por una desaceleración del consumo, mayores costos y un entorno promocional más agresivo. Sin embargo, la administración aseguró que la recuperación ya muestra señales de ser sostenible.

“Creemos que nos hemos posicionado bien en el segundo trimestre y que mantenemos el impulso de cara al futuro”, mencionó el presidente de Bimbo USA, Greg Koehrsen.

Además, atribuyó el desempeño a una mayor disciplina comercial y a una oferta más amplia de productos, desde marcas premium enfocadas en salud y bienestar hasta productos de mayor valor, lo que permitió a la empresa atender distintos segmentos de consumidores. También destacó el desempeño de innovaciones como los bagels altos en proteína de Thomas’ y los medios panes Sara Lee.

Bimbo crece en México, pero no por el Mundial de Fútbol

El desempeño de EE.UU. se complementó con otro trimestre sólido en México, donde la empresa registró crecimiento rentable pese a un entorno de consumo que calificó como desafiante.

Rodríguez Bas explicó que el mercado mexicano mantuvo un crecimiento de ventas de un dígito medio por tercer trimestre consecutivo, impulsado por mejoras en el nivel de servicio, una ejecución disciplinada en los puntos de venta y el fortalecimiento de sus marcas.

Aunque el Mundial de Fútbol impulsó la demanda de panecillos, bollos y botanas, el directivo dijo que el torneo representó un beneficio incremental y no el principal motor de los resultados.

“La Copa Mundial fue un impulso favorable, pero realmente ha sido nuestra capacidad de servicio y de estar presentes en el momento de consumo lo que explica el desempeño”, dijo el ejecutivo.

Grupo Bimbo reportó una contracción de 2.2% al pasar de MXN$107,389 millones a MXN$105,026 millones, cifra que fue impactada por la conversión del tipo de cambio; sin este efecto, las ventas aumentaron 4.5%. La utilidad neta de la parte controladora creció 3.8% a MXN$2,934 millones.

Tras los resultados al segundo trimestre, Grupo Bimbo elevó su previsión de expansión del margen EBITDA para este año a un rango entre 70 y 120 puntos base, desde la guía anterior, pese a reconocer que enfrentan presiones inflacionarias en materias primas como el trigo, resina y energía por el entorno geopolítico.

El director financiero, Diego Gaxiola, dijo que la empresa espera absorber esos mayores costos mediante productividad, automatización y eficiencias operativas, en lugar de depender de aumentos de precios.

“Necesitamos enfocarnos en otra ‘P’: productividad”, afirmó Rodríguez Bas.

Las acciones de Grupo Bimbo, que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores cerraron con una caída de 1.16% para alcanzar un precio de MXN$58.31 por unidad.