El Departamento de Justicia anunció este lunes el inicio de trámites para revocar la ciudadanía a 17 personas en distintos estados del país.

La medida representa el paso más reciente de una campaña sin precedentes contra ciudadanos naturalizados.

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Desde el regreso de Donald Trump a la presidencia, su administración ha intensificado los esfuerzos de desnaturalización, enfocándose en personas nacidas en el extranjero a quienes acusa de haber obtenido la ciudadanía de forma fraudulenta.

Desde el regreso a la presidencia, la administración de Donald Trump ha intensificado los esfuerzos de desnaturalización. Grok

En un comunicado, el Departamento de Justicia informó que ha presentado demandas ante varios tribunales federales contra 17 ciudadanos naturalizados estadounidenses acusados de “delitos graves” , entre ellos abuso sexual a un menor, fraude bancario y narcotráfico.

Entre los afectados figuran ciudadanos naturalizados de múltiples países, entre ellos Cuba, Haití, Colombia, México, India, Somalia, Filipinas o Jamaica.

Un proceso poco frecuente con raíces históricas

La desnaturalización —es decir, la revocación legal de la ciudadanía a un naturalizado— es un procedimiento inusual que solo puede llevarse a cabo ante un tribunal federal.

A lo largo de la historia, Estados Unidos ha recurrido a este mecanismo por razones que van desde mentir sobre la fecha de llegada o el estado civil, hasta motivaciones políticas.

Un antecedente notable ocurrió durante la Segunda Guerra Mundial, cuando el Gobierno revisó casos de ciudadanos de origen alemán que mostraban simpatías por el nazismo.

La administración Trump supera cifras del Gobierno anterior

El Departamento de Justicia mantiene una política de tolerancia cero ante el abuso del proceso de naturalización.

Durante la gestión de Joe Biden, el Departamento de Justicia presentó 24 casos de desnaturalización en total. La administración Trump ya superó esa cifra en menos de un año.

En mayo, además, el Gobierno inició acciones para desnaturalizar a una docena de personas adicionales.

“Obtener la ciudadanía estadounidense es un privilegio y este Departamento de Justicia mantiene una política de tolerancia cero ante el abuso de este proceso”, declaró Todd Blanche, fiscal general interino.

Señales de que la política continuará

El secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, fue contundente: la administración seguirá usando todas las vías legales disponibles para desnaturalizar y expulsar a personas extranjeras.