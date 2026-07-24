Así como en el Mundial de Futbol hubo grandes Selecciones ausentes, como Italia o Chile, parece que el tequila en general no logró “clasificar” en el terreno de las bebidas beneficiadas por la celebración de la justa mundialista que recién terminó con España como campeón.

De acuerdo con Becle, la venta de tequila durante el Mundial de Futbol no tuvo un incremento considerable, ya sea en las tres sedes del evento o en el resto del mundo.

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En conferencia con inversionistas, Mauricio Vergara, director general de Becle para Estados Unidos y Canadá, aunque todavía es difícil de dar una perspectiva final sobre el resultado de la venta de tequila durante el Mundial, en julio se observó una caída del sector, que sigue la misma tendencia de los últimos trimestres.

“A medida que avancemos hacia agosto, veremos si hubo alguna mejora significativa. Es difícil percibir ahora mismo que algo haya cambiado drásticamente. Quizás vimos algún beneficio a corto plazo en algunas cuentas de apuestas deportivas para quienes veían los partidos, pero nada que, en mi opinión, haya supuesto un gran impulso para el mercado. Esto es desde la perspectiva de Estados Unidos”, comentó el directivo.

En México tampoco hubo fiesta tequilera

Por su parte, Olga Montano, directora regional para México y América Latina en Becle, la situación en México es muy similar a la de Estados Unidos.

Si bien la compañía tiene datos oficiales hasta mayo, no existe una perspectiva que apunte a un beneficio concreto por el Mundial de Futbol.

“Más bien hubo un aumento en el consumo de cerveza que en el de tequila. Sí, como dijo Mauricio, en algunos bares definitivamente subió el precio del tequila. Pero, en general, creo que la gran ganadora fue la cerveza. Eso es lo que puedo decir desde mi región”, comentó a los analistas.

Finalmente, en la región del resto del mundo, Shane Hoyne, directora general de Becle para Europa, Oriente Medio, África y Asia Pacífico confirmó la tendencia.

“Desde la perspectiva del resto del mundo, y coincido con mis colegas, creo que es muy difícil medir cualquier impacto material y, hasta la fecha, no hemos visto nada que sugiera que exista un impacto material”, comentó.

La cruda de la industria

Los directivos de Becle han coincidido en que de forma general el mercado del tequila sigue deprimido, aunque muestra una tendencia hacia la normalización.

Mauricio Vergara dijo que el mercado muestra todavía demasiada volatilidad, pues mayo fue “tal vez” uno de los peores meses que ha visto la empresa en venta de tequila, pero el mes siguiente hubo una ligera mejora.

“El tequila sigue teniendo un mejor desempeño que el resto de la industria en términos generales. Pero no me apresuraría a decir que ya se está estabilizando. Creo que debemos esperar al menos otro trimestre para ver cómo evoluciona la tendencia. Lo que hemos visto a lo largo del año es que hay meses muy malos, seguidos de una ligera mejoría. Así que todavía hay mucha volatilidad en el mercado”, comentó.