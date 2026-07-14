Ingresan nubes negras con un diluvio histórico por 48 horas: alerta por tormentas con granizo, lluvias y ráfagas de viento en estas zonas de Colombia.

Las autoridades recomiendan seguir de cerca los reportes oficiales ante el aumento de lluvias y tormentas.

Tiendas D1 suma a su catálogo una tostadora con 6 niveles de tostados uniforme y control de dorado y se consigue por menos de $ 50.000

Un nuevo periodo de inestabilidad atmosférica favorecerá el desarrollo de lluvias intensas, tormentas eléctricas, ráfagas de viento y, de manera puntual, caída de granizo en diferentes departamentos de Colombia durante las próximas 48 horas. El incremento de la humedad y la nubosidad mantendrá el cielo cubierto en amplios sectores del territorio nacional, mientras que las autoridades insisten en extremar las medidas de prevención por posibles crecientes súbitas, deslizamientos y afectaciones en la movilidad.

Aunque el comportamiento de las precipitaciones variará según la región, el panorama general estará marcado por jornadas con abundante nubosidad, lluvias intermitentes y episodios de tormenta que podrían prolongarse entre el martes y el miércoles.

¿Qué zonas de Colombia tendrán las lluvias más fuertes este martes 14 de julio?

De acuerdo con los pronósticos meteorológicos, las precipitaciones de mayor intensidad se concentrarán principalmente en sectores de:

Chocó.

Antioquia, especialmente el occidente y el norte.

Córdoba.

Bolívar.

Sucre.

Magdalena.

Cesar.

Santander.

Norte de Santander.

Piedemonte de Meta y Casanare.

Amplias zonas de la Amazonía.

Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

En estos territorios podrán registrarse tormentas acompañadas de actividad eléctrica, fuertes aguaceros y ráfagas de viento que reducirán la visibilidad en carretera y aumentarán el riesgo de emergencias por acumulación de agua . Estas condiciones son consistentes con los reportes recientes del Ideam sobre el incremento de las lluvias en buena parte del país y la persistencia de condiciones favorables para precipitaciones en varias regiones.

Ingresan nubes negras con un diluvio histórico por 48 horas: alerta por tormentas con granizo, lluvias y ráfagas de viento en estas zonas de Colombia. ChatGPT

¿Por qué se presentará este episodio de lluvias intensas en Colombia?

El aumento de la humedad disponible en la atmósfera, sumado a la presencia de sistemas de inestabilidad, favorecerá la formación de extensas áreas de nubosidad durante varios días.

Este tipo de configuración meteorológica incrementa la probabilidad de lluvias persistentes, tormentas eléctricas y vientos fuertes, especialmente durante las tardes y noches, cuando la atmósfera alcanza su mayor desarrollo convectivo.

Por esta razón, no se descartan cambios rápidos en las condiciones del tiempo, con periodos de sol que podrían transformarse en fuertes aguaceros en cuestión de minutos.

¿Puede caer granizo durante las tormentas?

Sí. En algunos sectores donde las tormentas alcancen mayor intensidad podrían presentarse episodios aislados de granizo, un fenómeno que suele desarrollarse en nubes de gran desarrollo vertical.

Aunque este tipo de evento no ocurre de manera generalizada, sí puede acompañar tormentas severas junto con descargas eléctricas y ráfagas de viento que superen los valores habituales.

¿Cuánto tiempo durarán las lluvias?

El escenario meteorológico indica que las condiciones inestables se mantendrán durante aproximadamente 48 horas, con mayor probabilidad de precipitaciones entre el martes 14 y el miércoles 15 de julio.

Durante ese periodo podrían registrarse lluvias en diferentes momentos del día, alternadas con intervalos de nubosidad variable.

¿Qué dice el Ideam sobre el comportamiento del clima en Colombia?

Además de monitorear los eventos de lluvia de corto plazo, el Ideam continúa vigilando la evolución del fenómeno de El Niño, que sigue fortaleciéndose en el océano Pacífico tropical. Según el instituto, existe una probabilidad superior al 97 % de que estas condiciones persistan hasta comienzos de 2027 y un 81 % de probabilidad de que el evento alcance una intensidad muy fuerte durante el último trimestre de 2026.

La entidad insiste en que estos escenarios requieren monitoreo permanente y recomienda a la ciudadanía consultar exclusivamente la información oficial para conocer la evolución del tiempo y atender cualquier alerta emitida por los organismos competentes.