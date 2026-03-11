El Banco del Bienestar mantiene actualizado el calendario de pagos de la Pensión Bienestar y los jubilados que reúnan las condiciones establecidas verán acreditado un monto específico de dinero durante los próximos días. La suma asciende a un total de 6,400 pesos y en el cierre de la segunda semana de marzo, se le depositará a todos aquellos pensionados que se apelliden de determinada manera. Para ello, deberán tener en cuenta una serie de condiciones establecidas. Durante el transcurso del corriente mes, el Banco del Bienestar se encuentra llevan a cabo los depósitos de una de las asistencias sociales más solicitadas del territorio azteca: la Pensión Bienestar. El apoyo económico que otorga un monto bimestral de 6,400 pesos a los jubilados que estén registrados y cumplan los requisitos, se encuentra en su segunda etapa de dispersión, por tratarse del segundo bimestre de transferencias. Para los miembros del sector poblacional de edad más avanzada que estén interesados en ser parte de este Programa del Bienestar, deberán tomar nota de una serie de requisitos: Además de los adultos mayores, la Secretaría del Bienestar contempla otros grupos poblacionales para que puedan acceder a una asistencia económica del Gobierno Nacional. Entre los ciudadanos que considera la administración de Claudia Sheinbaum se destacan aquellos que viven en una situación socioeconómica vulnerable, como mujeres, personas con discapacidad y niños y niñas hijos de madres trabajadoras. Las condiciones que deben reunir, para ser considerados elegibles, varían a comparación de los mexicanos de la tercera edad: Cabe recordar a todos los pensionados del Bienestar y quienes quieran integrar esta lista que la dispersión de recursos se lleva a cabo por orden alfabético. Esto quiere decir que cada beneficiario tendrá asignada una fecha de depósito según la letra inicial con la que comience su primer apellido. De esta manera, entre el miércoles 11 y viernes 13 de marzo, podrán cobrar los ciudadanos del territorio azteca que se apelliden de la siguiente manera: