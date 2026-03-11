El Gobierno de México inició en marzo el pago del apoyo económico de 6,400 pesos para los beneficiarios de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores. Este pago corresponde al bimestre marzo-abril de 2026 y se realiza de manera escalonada, tomando en cuenta la primera letra del apellido paterno de cada beneficiario. Conoce el cronograma de pagos de marzo de 2026 y cobra el dinero correspondiente, según las condiciones impuestas por las autoridades. El viernes 13 de marzo corresponde el depósito a los adultos mayores cuyo primer apellido comienza con la letra “M”. Este será el único pago que recibirán durante este bimestre, ya que la siguiente entrega del apoyo está programada para mayo. Para conocer la fecha exacta de cobro, los beneficiarios pueden revisar el calendario publicado por el Banco del Bienestar. Cronograma según apellido: Para formar parte de este programa social, las personas interesadas deben cumplir con ciertos requisitos establecidos por la Secretaría del Bienestar. Entre ellos se encuentran: La Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores es un apoyo económico que se entrega cada dos meses y está dirigido a mejorar las condiciones de vida de la población mayor, especialmente de quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad. Actualmente, más de 13.4 millones de personas reciben este apoyo a nivel nacional, y se estima que en 2026 la cifra supere los 14 millones de beneficiarios. Este programa forma parte de la política social del gobierno federal y tiene carácter universal, lo que significa que todas las personas de 65 años o más pueden acceder al beneficio, sin importar su situación económica, social o cultural.