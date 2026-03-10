Un fallo reciente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) volvió a poner el foco sobre las jubilaciones anticipadas dentro del sistema judicial. La resolución aborda un tema sensible: qué ocurre con los jueces y magistrados que deben dejar su cargo antes de tiempo debido a cambios estructurales en el Poder Judicial. El debate surgió tras la implementación de una reforma que modificó el modelo de elección judicial en México. Esto generó dudas sobre los derechos laborales y las pensiones de quienes ocupaban cargos en tribunales, especialmente en casos de salida anticipada. En este contexto, la decisión del Pleno pone el foco en si las compensaciones y esquemas de retiro previstos por ley son válidos o si podrían considerarse privilegios. El pronunciamiento tiene impacto en el sistema judicial y en la manera en que se interpretan las medidas de jubilación anticipada vinculadas a reformas institucionales. El Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió que son constitucionales las disposiciones que establecen medidas de jubilación y retiro anticipado para personas juzgadoras en el estado de Chihuahua. La decisión del Máximo Tribunal se centró en las fracciones II y III del artículo segundo transitorio del decreto que reformó la Ley Orgánica del Poder Judicial de Chihuahua. Estas normas contemplan esquemas de retiro para jueces y magistrados afectados por el rediseño institucional del sistema judicial. De acuerdo con el tribunal constitucional, estas medidas forman parte de una solución transitoria vinculada a la reforma judicial federal de 2024, que modificó el modelo de organización y elección dentro del Poder Judicial. La Corte explicó que el objetivo de estas disposiciones es mitigar los efectos de la terminación anticipada de los cargos, garantizando que quienes deban dejar sus funciones por los cambios institucionales mantengan ciertas condiciones de protección laboral y de seguridad social. En su análisis, la Suprema Corte de Justicia de la Nación concluyó que el esquema de pensiones y compensaciones para jueces no constituye un privilegio frente a otros trabajadores del sector público. El tribunal consideró que las medidas responden a una situación extraordinaria, derivada de la implementación de la reforma judicial y del rediseño institucional que obliga a algunas personas juzgadoras a abandonar su cargo antes del final de su periodo. Además, la Corte sostuvo que el sistema previsto por la ley cumple con los principios constitucionales que regulan el gasto público y la administración de recursos. Entre los elementos que justifican la medida se destacan: Según la resolución, el mecanismo también se alinea con los principios de eficiencia, economía, transparencia y honradez en el uso del gasto público, establecidos en la Constitución mexicana.