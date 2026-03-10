Con el calendario de pagos de la Pensión del Bienestar en marcha para marzo‑abril de 2026, millones de adultos mayores en México comenzaron a acercarse a cajeros automáticos y sucursales del Banco del Bienestar para retirar su apoyo económico. Pero la propia institución financiera emitió una advertencia que ha generado inquietud entre los beneficiarios. La alerta se da en momentos en que la dispersión de los depósitos por orden alfabético sigue vigente y los pensionados se concentran en cajeros para cobrar los 6,400 pesos bimestrales. Frente a esta contingencia, el banco instó a tomar precauciones para proteger las cuentas y evitar fraudes o pérdidas de dinero. El Banco del Bienestar y la Secretaría de Bienestar emitieron un aviso urgente para adultos mayores que retiran su pensión en marzo, tras detectar casos recientes de fraudes y robos en cajeros y sucursales. Recomiendan acudir a lugares seguros y, de ser posible, acompañado por un familiar o persona de confianza para reducir riesgos. Se enfatiza que nadie está autorizado a solicitar datos personales o claves bancarias, dentro o fuera de las sucursales. Tampoco existen gestores oficiales para cobrar pensiones; cualquier solicitud de pago por asistencia es fraudulenta y puede dejar sin dinero a los pensionados. La alerta coincide con el inicio de la dispersión bimestral de la Pensión del Bienestar en marzo, según el calendario por letra del apellido. La pensión es un ingreso clave para millones de adultos mayores que ya no participan en el mercado laboral formal. Debido a la alta afluencia en sucursales y cajeros, las autoridades buscan evitar fraudes, robos o cargos indebidos. Por ello, todos los pensionados deben seguir las recomendaciones oficiales al retirar su dinero, ya sea en ventanilla o cajero automático.