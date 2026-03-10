La discusión sobre el futuro de algunas pensiones públicas en México vuelve a ocupar el centro del debate político. En el Congreso se analiza una reforma que busca modificar los límites de los pagos que reciben ciertos exfuncionarios tras dejar sus cargos. El tema genera expectativa porque podría afectar a beneficios considerados durante años como “pensiones doradas”, es decir, jubilaciones muy superiores al promedio del sistema público. La iniciativa plantea establecer un tope máximo para estos pagos, con el argumento de fortalecer la política de austeridad del Estado. Aunque el debate aún se encuentra en proceso legislativo, la propuesta ya comenzó a provocar reacciones entre distintos sectores. La medida apunta a modificar las reglas de las pensiones de algunos servidores públicos y redefinir los límites de lo que el Estado puede pagar tras el retiro. El Senado de la República de México prevé discutir y votar una reforma constitucional que busca establecer límites a las jubilaciones y pensiones de funcionarios públicos. La iniciativa fue enviada al Congreso por la presidenta Claudia Sheinbaum el 3 de marzo y propone modificar el artículo 127 de la Constitución para evitar que algunos exfuncionarios reciban pensiones muy superiores a las remuneraciones del servicio público. De acuerdo con la presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Laura Itzel Castillo, el objetivo central de la reforma es terminar con las llamadas “pensiones doradas” que durante años generaron críticas por sus montos elevados. La propuesta establece que ningún funcionario o exfuncionario podrá recibir una pensión superior al 50% de la remuneración de la Presidenta de la República. Este límite busca homologar los criterios de remuneración dentro del sector público y reforzar las políticas de austeridad en el gasto gubernamental. Si la reforma constitucional es aprobada por el Congreso, el nuevo esquema establecería un límite claro a las jubilaciones de servidores públicos, evitando que los pagos superen ciertos niveles vinculados al salario presidencial. La medida no está dirigida al sistema general de pensiones de trabajadores o adultos mayores, sino específicamente a pensiones otorgadas a funcionarios y exfuncionarios del sector público. La discusión de esta reforma se perfila como uno de los temas centrales de la agenda legislativa de la semana en el Senado de la República de México. Además del debate sobre pensiones, el pleno también analizará otros asuntos relevantes, entre ellos la presentación del informe anual de la Fiscalía General de la República y distintos dictámenes previamente consensuados por los grupos parlamentarios. La agenda final será definida por la Junta de Coordinación Política, encabezada por el senador Ignacio Mier, junto con la Mesa Directiva del Senado. Mientras tanto, el debate sobre las pensiones de funcionarios públicos sigue generando expectativa dentro y fuera del Congreso.