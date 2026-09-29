La compañía presentó un nuevo sistema de venta para reducir los pasos necesarios para adquirir un pasaje

Renfe prepara un importante cambio en España para los viajeros que compran sus billetes de tren. La compañía presentó un nuevo sistema de venta con el que busca reducir los pasos necesarios para adquirir un pasaje, facilitar la comparación entre distintas opciones y simplificar las gestiones posteriores a la compra.

Este cambio dará soporte a siete canales de venta y atención en la web, app, taquillas, máquinas de autoventa, agencias de viaje, venta telefónica e intervención a bordo. Según informó Renfe en un comunicado oficial, todos estos sistemas funcionarán con criterios comunes de disponibilidad, información y gestión de los billetes.

Además, se implementará de forma progresiva, ya que el nuevo sistema de venta de billetes comenzará a utilizarse el 28 de octubre de 2026 para los usuarios que compren viajes con salida a partir del 25 de enero de 2027. A partir de ese momento, quedará completamente integrada a la operativa de la compañía.

Renfe informa que habrá formularios más breves y pasos más sencillos para adquirir billetes EFE

Cómo cambiará la compra de billetes de Renfe

Uno de los principales cambio radica en el proceso de búsqueda y compra de los billetes. Según la propia información de Renfe, habrá menos pasos y formularios más breves. Además, la información relevante aparecerá antes para que los viajeros puedan comparar las diferentes alternativas con mayor facilidad.

Antes de elegir un tren, el usuario podrá consultar cuánto cuesta viajar cada día y comparar las distintas opciones según el precio, la duración del trayecto, los servicios disponibles o las plazas disponibles.

También, se mostrará de forma más clara qué incluye las diferentes tarifas de Renfe: Básico, Elige, Elige Confort y Prémium . Además, aportará información sobre qué modificaciones permite realizar cada una y qué puede ocurrir en caso de no viajar. De esta manera, ya no será necesario salir del proceso de compra para consultar sus principales condiciones.

Además, servicios adicionales como el transporte de mascotas o bicicletas y otras prestaciones estarán integrados en el mismo proceso. Los respectivos precios y condiciones de cada servicio estarán visibles de forma clara para los usuarios.

Renfe permitirá hacer más gestiones desde el mismo lugar

La renovación también impactará en las gestiones que los viajeros realizan una vez adquirido el billete. Es así cómo será posible modificar un viaje, cambiar el titular, solicitar una factura o tramitar una indemnización desde el mismo espacio en el que se almacena el pasaje.

Antes de confirmar cualquiera de estas operaciones, el sistema mostrará las condiciones que correspondan. La cuenta del usuario también reunirá información como los viajes recientes, viajeros habituales, Puntos Renfe y el nivel dentro del programa Más Renfe.

Asimismo, otro de los cambios estará en los mensajes de error. La compañía asegura que fueron reformulados para explicar de manera más clara qué problema se produjo y facilitar que el usuario pueda continuar con la operación.

De la misma forma, el nuevo sistema incorpora medidas de accesibilidad como navegación mediante teclado, compatibilidad con lectores de pantalla, tamaños de texto legibles y contrastes verificados. Para su desarrollo, Renfe realizó encuestas a 2000 personas, trabajó en 18 ciudades y llevó a cabo más de 50 sesiones de prueba con usuarios y profesionales.

Renfe comenzará a implementar el nuevo sistema de venta de billetes a partir del 28 de octubre de 2026 Fuente: Shutterstock Shutterstock

Cuándo comenzará a funcionar el nuevo sistema de Renfe

El 28 de octubre de 2026 comenzará la primera fase de implementación. A partir de ese momento, quienes compren billetes para desplazamientos con salida a partir de 25 de enero de 2027 podrán utilizar el nuevo sistema.

Por el contrario, los viajes anteriores a esa fecha seguirán gestionándose mediante el sistema actual. Durante este periodo de transición, Renfe mantendrá una única puerta de acceso y dirigirá automáticamente al usuario al entorno que corresponda según la fecha de su viaje.

El 25 de enero de 2027 la compra de billetes pasará al nuevo sistema en su totalidad. En este contexto, Renfe adelantó otras funciones que planea incorporar anteriormente, como avisos cuando queden pocas plazas en determinados trenes, información sobre la marcha durante el trayecto y la posibilidad de comunicar objetos perdidos directamente desde la aplicación.