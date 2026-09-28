Renfe pone en marcha su nuevo sistema de venta con una inversión de 160 millones. (Fuente: Shutterstock).

La nueva plataforma de Renfe centralizará la compra y gestión de billetes en un único sistema, con cambios en la forma de comparar viajes y gestionar las reservas. Antes del lanzamiento, la compañía realizó una fase de pruebas que comparó con la “marcha en blanco de un tren: un periodo de funcionamiento previo para comprobar los procesos y asegurar la coordinación de una red comercial de gran escala”.

En ese contexto, el proyecto ha incluido encuestas a 2000 personas, entrevistas con viajeros y profesionales de Renfe, trabajo de campo en 18 ciudades y más de 50 sesiones de pruebas con usuarios particulares y profesionales, informó este lunes la agencia de noticias EFE.

La inversión se articula mediante dos contratos principales: uno con Siemens para el núcleo del sistema de venta, por unos 90 millones de euros durante nueve años, condicionado al volumen de billetes vendidos, y otro con Accenture, de unos 68 millones de euros durante seis años, para servicios profesionales, mantenimiento e infraestructura.

Fechas y funcionamiento del nuevo sistema de venta

La primera fecha clave será el 28 de octubre, cuando el nuevo entorno comenzará a estar disponible para determinados usuarios. Desde entonces se podrán comprar viajes con salida a partir del 25 de enero, fecha en la que la plataforma quedará plenamente integrada en la operativa de Renfe.

Los desplazamientos anteriores al 25 de enero continuarán gestionándose mediante el sistema actual. Durante el periodo de transición, Renfe mantendrá una única puerta de acceso y dirigirá automáticamente a cada cliente al entorno correspondiente según la fecha de su viaje.

El nuevo sistema estará disponible desde el 28 de octubre para algunos usuarios. (Fuente: Shutterstock).

Renfe permitirá comparar viajes según precio, duración y servicios

La nueva plataforma simplificará el proceso de búsqueda, con menos pasos y formularios más breves. La información relevante aparecerá antes para ayudar al viajero a elegir entre las distintas alternativas disponibles. De ese modo, los usuarios podrán comparar opciones teniendo en cuenta:

El precio del billete.

La duración del trayecto.

Los servicios disponibles.

La ocupación de los trenes.

Además, las tarifas indicarán de forma más clara qué incluye cada modalidad, qué cambios permite y cuáles son sus condiciones. Los mensajes de ayuda y error también serán reformulados para explicar de manera más sencilla qué ha ocurrido y cómo continuar con la compra.

Cambiar reservas y pedir indemnizaciones desde el mismo espacio

Una de las principales novedades estará en la gestión posterior a la compra. Desde el espacio donde se almacena el billete, los viajeros podrán consultar sus desplazamientos y realizar distintas gestiones sin tener que recurrir a canales separados. Entre las operaciones disponibles estarán:

Modificar reservas.

Cambiar el titular del billete.

Solicitar facturas.

Tramitar indemnizaciones.

La plataforma ofrecerá además mayor visibilidad sobre las condiciones aplicables antes de confirmar cada gestión. Los servicios complementarios, como el transporte de mascotas o bicicletas, también estarán incorporados al proceso de compra, con sus precios y condiciones.

La nueva plataforma simplificará el proceso de búsqueda, con menos pasos y formularios más breves. (Fuente: EFE).

Un único sistema para siete canales de venta de Renfe

Renfe ha destacado que el proyecto no consiste únicamente en renovar su página web o aplicación. El nuevo sistema funcionará como una plataforma común para siete canales de venta: web, app, taquillas, máquinas de autoventa, agencias de viaje, venta telefónica e intervención a bordo .

El presidente de Renfe, Álvaro Fernández Heredia, ha señalado que el sistema “va mucho más allá de una nueva web o una nueva aplicación”, ya que permitirá unificar la relación comercial de la compañía con viajeros, empresas, administraciones públicas, agencias de viaje y distribuidores.