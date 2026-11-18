Pagos de pensiones para los beneficiados del IMSS con depósito en noviembre.

El aguinaldo del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de noviembre de 2026 no será para todos los pensionados. El organismo establece que únicamente quienes reciben una pensión por Cesantía en Edad Avanzada o Vejez bajo la Ley 73 tienen derecho a este pago anual.

En cambio, los jubilados que se pensionaron bajo el régimen de la Ley 97 no recibirán este concepto. El IMSS precisa que quienes pertenecen a este esquema “no reciben importe por este concepto”, por lo que la diferencia depende de la fecha en que comenzaron a cotizar.

Aguinaldo 2026 es un equivale a una mensualidad de pensión, pero solo corresponde para los jubilados bajo el régimen de la Ley 73. Fuente: Shutterstock Shutterstock

¿Cuánto recibirán de aguinaldo los pensionados del IMSS en noviembre de 2026?

De acuerdo con la información publicada por el IMSS, los beneficiarios de la Ley del Seguro Social vigente hasta el 30 de junio de 1997 recibirán un aguinaldo equivalente a una mensualidad de su pensión, sin incluir asignaciones familiares ni ayudas asistenciales.

El organismo también confirma que “este aguinaldo se paga en el mes de noviembre”. Por su parte, BBVA México señala que tradicionalmente el depósito se realiza junto con la pensión de noviembre, aunque el calendario oficial de pago debe consultarse directamente con el Instituto.

El derecho al aguinaldo y los requisitos de pensión ante el IMSS dependen de la fecha en que comenzaste a cotizar: antes del 1 de julio de 1997 (Ley 73) o a partir de ese día (Ley 97). AFORE PENSIONISSSTE

Aguinaldo para pensionados: ¿cuándo corresponde el pago por Ley 73 o Ley 97?

La diferencia entre ambos regímenes depende del inicio de las cotizaciones ante el IMSS. Si comenzaste a cotizar antes del 1 de julio de 1997, perteneces a la Ley 73; si lo hiciste a partir de esa fecha, correspondes a la Ley 97.

Para obtener una pensión por Cesantía en Edad Avanzada se requieren al menos 60 años y 500 semanas cotizadas en la Ley 73, o 1,250 semanas en la Ley 97, además de cumplir las demás condiciones.

En el caso de la pensión por Vejez, se necesitan 65 años y un mínimo de 500 semanas para la Ley 73 o 1,250 para la Ley 97, así como haber causado baja del régimen obligatorio.