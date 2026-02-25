Cada jornada del almanaque es distinguible por sucesos significativos que han dejado una marca en la historia. Por ello, es imprescindible rememorar cuáles fueron las efemérides que tuvieron lugar un 25 de febrero. 1873: En Nápoles (Italia) nace Enrico Caruso, gran tenor italiano que será muy popular durante las primeras décadas del siglo XX. (Hace 153 años) 1861: Nace en Barcelona, España, Santiago Rusiñol, pintor y escritor español. Su luminosa pintura será sobre todo impresionista y de clara temática paisajística. (Hace 165 años) 1841: Nace en Limoges (Francia) el pintor francés Pierre-Auguste Renoir. Aunque inicialmente se encasillará en la escuela impresionista, a partir de 1883 dará paso a una disciplina mayor, la técnica formal. (Hace 185 años) 1778: En Yapeyú, actual Argentina, nace José de San Martín, que se convertirá en militar argentino y junto a Simón Bolívar será considerado el libertador más importante de Sudamérica. Sus campañas militares serán decisivas para las independencias de Argentina, Chile y Perú. Morirá repentinamente en su retiro de Boulogne-sur-Mer, Francia, el 17 de agosto de 1850. (Hace 248 años) 1983: Muere en Nueva York (EE.UU.) el dramaturgo estadounidense Tennessee Williams, ganador del Premio Pulitzer de teatro en 1948 por "Un tranvía llamado Deseo" y en 1955 por "La gata sobre el tejado de zinc caliente". (Hace 43 años) 1723: Fallece en Hampton Court (Reino Unido), el arquitecto, matemático y astrónomo inglés Christopher Wren, que dirigió la reconstrucción de Londres, después del pavoroso incendio de 1666. Su obra principal fue la catedral de San Pablo. (Hace 303 años) 1601: Es ejecutado en Londres Robert Devereaux, favorito de la reina Isabel I de Inglaterra acusado de intentar tomar la ciudad de Londres con el pretexto de salvar a la reina de un presunto complot español y conspirar contra ella. (Hace 425 años) El evento más importante destacado es el nacimiento de José de San Martín en 1778, ya que se convirtió en un líder militar clave en la lucha por la independencia de varios países sudamericanos, incluyendo Argentina, Chile y Perú, siendo considerado uno de los libertadores más significativos de la región.