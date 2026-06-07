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Si eres de quienes aprecian el conocimiento de la historia, conoce cuáles son los eventos que han dejado una huella imborrable en el calendario un 7 de junio, desde giros políticos hasta acontecimientos naturales.

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Estas son las efemérides del 7 de junio

1848: Nace en París (Francia) Eugène Henri Paul Gauguin, pintor postimpresionista, cuya obra será considerada entre las más importantes de los pintores franceses del siglo XIX. Cambiará varias veces de lugar de residencia y sufrirá pobreza y miseria. En 1891 embarcará rumbo a Polinesia, donde morirá en 1903.

(Hace 178 años)

Los eventos más destacados que marcaron la historia (foto:Freepik).
Los eventos más destacados que marcaron la historia (foto:Freepik).

2001: En su ciudad natal de Tarija, Bolivia, fallece Víctor Paz Estenssoro, político boliviano y ex-presidente de la República durante 1952-1956, 1960-1964, 1985-1989, cuyo papel en las transformaciones radicales de Bolivia lo convierten en protagonista esencial del acontecer histórico de su país durante buena parte del siglo XX.

(Hace 25 años)

1954: Muere en Wilmslow (Reino Unido) Alan Mathison Turing, matemático, científico, criptógrafo y filósofo inglés, considerado uno de los padres de la Ciencia de la computación siendo el precursor de la informática moderna.

(Hace 72 años)

1843: Fallece en Tubinga (Alemania) Johann Christian Friedrich Hölderlin, gran poeta lírico alemán, cuya obra tiende un puente entre las escuelas clásica y romántica. Tal vez su obras más conocidas sean "Hiperión o el eremita en Grecia" y "La Muerte de Empédocles".

(Hace 183 años)

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Los eventos más destacados que marcaron la historia (foto:Freepik).
Los eventos más destacados que marcaron la historia (foto:Freepik).

La efeméride más importante de este domingo

El evento más importante de 1848 es el nacimiento de Eugène Henri Paul Gauguin, un influyente pintor postimpresionista cuya obra ha tenido un impacto significativo en el arte francés del siglo XIX. Su vida estuvo marcada por constantes cambios y dificultades, pero su legado perdura, siendo crucial en la evolución del arte moderno.