Si eres de quienes aprecian el conocimiento de la historia, conoce cuáles son los eventos que han dejado una huella imborrable en el calendario un 6 de junio, desde giros políticos hasta acontecimientos naturales.

Estas son las efemérides del 6 de junio

1875: Nace en Lübeck (Alemania), Thomas Mann, novelista y crítico alemán y una de las figuras más importantes de la literatura de la primera mitad del siglo XX. Sus novelas explorarán la relación entre el artista y el burgués o entre una vida de contemplación y otra de acción. Obras como "La montaña mágica" o "Muerte en Venecia" saldrán de su exquisita pluma.

(Hace 151 años)

1799: Nace en Moscú el escritor y poeta ruso Aleksandr Sergeivich Pushkin, fundador de la literatura rusa moderna y del romanticismo en su país. Tal vez su obra más universal sea "Borís Godunov", para teatro e icono de la literatura rusa, donde refleja la sociedad feudal de finales del XVI y comienzos del XVII.

(Hace 227 años)

1606: Nace en Ruan, Francia, Pierre Corneille dramaturgo francés muy bien considerado, cuya obra representará uno de los momentos culminantes del teatro francés del siglo XVII, junto con Molière y Racine.

(Hace 420 años)

1599: En Sevilla, España, viene al mundo Diego Rodríguez de Silva y Velázquez, que será uno de los mayores exponentes de la pintura española, no sólo del barroco, sino de todos los tiempos, con reconocidas obras de excelente calidad.

(Hace 427 años)

Los eventos más destacados que marcaron la historia (foto:Freepik).

1968: Fallece en un hospital de Los Ángeles (EE.UU.) Robert F. Kennedy a causa de las heridas producidas por los disparos de pistola que Sirhan Bishara Sirhan, un hombre de 22 años residente en Los Ángeles y con ascendentes palestinos, le disparó el día anterior por ser contrario al apoyo político a Israel del senador Kennedy. Por este hecho se le condenará a cadena perpetua. No se sabe si Sirhan actuó por cuenta propia, o fue la mafia quien trazó el plan y lo utilizó para despistar a la policía y a la opinión pública. Es un caso aún no totalmente aclarado.

(Hace 58 años)

1956: Fallece en Washington (EE.UU.) el arqueólogo norteamericano Hiram Bingham que descubrió las bellas y esplendidas ruinas de la ciudad incaica de Machu Picchu, "montaña vieja" en quechua, en una remota y abrupta parte de los Andes peruanos, en 1911.

(Hace 70 años)

1861: En Turín (Italia) fallece Camillo Benso, conde de Cavour, liberal que luchó durante toda su vida por la unidad de Italia, sin ver su sueño concluido.

(Hace 165 años)

1832: Muere en Londres, Reino Unido, el célebre jurisconsulto y filósofo inglés Jeremy Bentham, fundador del "utilitarismo", que fundamentó una nueva ética, recomendando emplear métodos que produzcan, o incrementen, la felicidad en el mundo. Este pensamiento quedó claramente recogido en su principal obra: "Introducción a los principios de moral y legislación" publicado en el año 1789. El objetivo último es lograr "la mayor felicidad para el mayor número".

(Hace 194 años)

Los eventos más destacados que marcaron la historia (foto:Freepik).

La efeméride destacada del día

El evento más importante es el nacimiento de Thomas Mann en 1875, ya que su obra ha tenido un impacto significativo en la literatura del siglo XX, explorando temas profundos como la relación entre el artista y la burguesía. Sus novelas, como "La montaña mágica" y "Muerte en Venecia", son consideradas clásicos que han influido en generaciones de escritores y lectores.