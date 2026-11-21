Cada comunidad autónoma aprueba su calendario escolar y fija sus propias fechas de vacaciones. (Imagen ilustrativa)

Para millones de estudiantes, las vacaciones de Navidad son el primer gran descanso del curso. Este año, la vuelta a las aulas será muy distinta según dónde se viva, y en varias comunidades las clases no se retomarán hasta el lunes 11 de enero.

Los calendarios escolares del curso 2026-2027, aprobados por cada consejería de Educación, muestran que no hay una fecha única en España. Las competencias están transferidas a las comunidades autónomas, así que cada una decide cuándo terminan las clases en diciembre y cuándo se reanudan en enero.

Por eso, para saber qué día toca volver, la referencia siempre debe ser el calendario de la propia comunidad.

Qué comunidades vuelven a clase el 11 de enero

Madrid, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Navarra, Asturias, Cantabria, Ceuta y Melilla tendrán el regreso más tardío del país. En todas ellas, los alumnos disfrutarán del descanso completo, que incluye Navidad, Año Nuevo y el Día de Reyes.

Las fiestas comunes a todo el territorio son el 25 de diciembre, el 1 de enero y el 6 de enero, día de Reyes. Además, los centros pueden tener jornadas no lectivas propias y los municipios, fiestas locales, que también pueden afectar al calendario.

Los alumnos de Madrid, Castilla-La Mancha, Castilla y León y otras comunidades volverán a clase el 11 de enero. (Imagen ilustrativa) Fuente: Shutterstock Shutterstock

Cuándo vuelven a clase las demás comunidades

El resto de las comunidades regresa antes. Las fechas son:

7 de enero : Aragón, la Comunitat Valenciana, La Rioja, la Región de Murcia, Andalucía, Illes Balears y Euskadi.

8 de enero: Catalunya, Galicia, Extremadura y Canarias.

Cuándo empiezan las vacaciones de Navidad

Tampoco el inicio es igual en todas partes. Galicia, Aragón, Catalunya, la Comunitat Valenciana y Canarias empiezan el 22 de diciembre. El 23 lo hacen Asturias, Cantabria, Navarra, La Rioja, Madrid, Extremadura, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Andalucía, Illes Balears, Ceuta y Melilla. Y la Región de Murcia y Euskadi, que son las que más lo retrasan, empiezan el 24.