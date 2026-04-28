El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum dio un nuevo paso en su estrategia antiinflacionaria y a partir del próximo viernes 1 de mayo, pagar con tarjeta en las gasolineras de México será más barato. La medida, anunciada este lunes 27 de abril durante la conferencia mañanera, se suma al precio tope en combustibles como la Magna y el diésel, y apunta directamente al bolsillo de los consumidores. Fue el secretario de Hacienda, Édgar Amador, quien detalló los alcances del acuerdo. Según explicó, la cuota de intercambio —que representa el 80% del total de la comisión que pagan las estaciones de servicio por aceptar pagos digitales— quedará eliminada. “Hay una baja importante, muy importante en las comisiones”, subrayó el funcionario. La medida fue acordada con la Asociación de Bancos de México (ABM), empresas emisoras de vales, el Banco de México y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). El presidente del Consejo Directivo de la ABM, Emilio Romano Mussali, respaldó públicamente el anuncio y afirmó que “la banca está comprometida con proteger la economía de los mexicanos”. Si las gasolineras pagan menos por procesar pagos digitales, ese ahorro debería trasladarse al precio final del combustible. “Este ahorro se va a reflejar en el precio que tú pagas”, sostuvo Amador, con especial énfasis en el diésel, cuyo valor ha generado presión sobre el sector logístico y de transporte en las últimas semanas. Amador también destacó la velocidad de respuesta del gobierno ante el contexto internacional. “La reacción del gobierno mexicano ha sido muy rápida”, afirmó, al señalar que la amenaza de incrementos en los precios de los combustibles motivó la búsqueda de medidas concretas en el corto plazo. La presidenta Sheinbaum anticipó que esto es solo el comienzo, ya que en los próximos meses se presentará un plan más amplio para reducir el uso de efectivo en gasolineras y otros establecimientos, como parte de una estrategia de digitalización de pagos que Romano Mussali calificó como “el primer paso” hacia una mayor inclusión financiera en el sector energético.