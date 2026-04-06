Si hay un mes que los estudiantes y sus familias esperan con ansias, ese es mayo. Y no es casualidad: la Secretaría de Educación Pública (SEP) tiene confirmado en su calendario oficial del ciclo escolar 2025-2026 que este mes concentra una combinación excepcional de feriados nacionales, suspensiones de actividades y fines de semana que se extienden más de lo habitual. El resultado es contundente: 9 días sin clases repartidos estratégicamente a lo largo del mes, que generan lo que ya se conoce como el “triple fin de semana largo”. Millones de familias en todo el país, desde preescolar hasta secundaria, se verán beneficiadas por este calendario que convierte a mayo en uno de los períodos con más pausas del año lectivo. Mayo ni siquiera tiene tiempo de acomodarse antes de entregar su primer regalo. El viernes 1 de mayo es feriado nacional obligatorio por el Día Internacional del Trabajo, una fecha que ninguna institución educativa ni empresa puede ignorar porque está establecida por ley. Para las familias con hijos en edad escolar, esto significa que la primera semana del mes arranca con el pie izquierdo en términos de rutina, pero con el pie derecho en todo lo demás. Si el inicio de mayo ya es generoso, la mitad del mes no se queda atrás. El viernes 15 de mayo se celebra en México el Día del Maestro, una de las fechas más arraigadas del calendario escolar nacional y que la SEP mantiene como suspensión de clases en todos los niveles de educación básica: preescolar, primaria y secundaria en todo el país. Al caer en viernes, genera de forma automática un fin de semana largo de tres días: viernes sin clases más sábado y domingo. Mayo guarda su último as bajo la manga para el final. El viernes 29 de mayo está marcado en el calendario oficial como día de sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar, una instancia de trabajo interno en la que los docentes se reúnen para evaluar el avance del ciclo, revisar estrategias pedagógicas y planificar las semanas finales del año lectivo. Mientras los maestros trabajan, los alumnos no asisten a clases.