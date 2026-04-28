El Gobierno informó a través de sus canales oficiales que los pagos del programa Producción para el Bienestar comenzarán el próximo jueves 30 de abril. Se trata de un apoyo económico que se entrega una vez al año a los beneficiarios, conforme al calendario de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, el cual depende del tipo de cultivo o producto registrado. Aunque los depósitos inician a finales de abril, también habrá entregas programadas durante mayo, junio y septiembre. En esta primera etapa se beneficiará a productores de maíz, milpa y sorgo. Conoce los detalles del pago a continuación y cobra el dinero en caso de corresponder. Ten en cuenta los requisitos impuestos por las autoridades. En cuanto al calendario de pagos para 2026, las fechas previstas son las siguientes: El programa social tiene como objetivo fortalecer la producción agropecuaria de pequeña y mediana escala mediante apoyos económicos directos. Para formar parte, es necesario cumplir con las siguientes disposiciones: Los apoyos se entregan sin intermediarios a través de la tarjeta del Banco del Bienestar. Los montos van desde 7,000 hasta 24,000 pesos por beneficiario, dependiendo del tipo de cultivo, el régimen (temporal o riego) y la extensión de las tierras. Por ejemplo, los cultivos prioritarios de temporal con hasta tres hectáreas reciben 7,000 pesos, mientras que superficies mayores pueden acceder a montos superiores o pagos por hectárea. En el caso de productos como café, cacao, caña de azúcar, nopal o miel, también se establecen apoyos específicos según las características de producción. Para resolver dudas sobre el registro o las fechas de pago, los interesados pueden acudir al Centro de Apoyo al Desarrollo Rural más cercano.