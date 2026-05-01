El 2 de agosto de 2027 será una fecha importante en la astronomía. Ese día, la Luna se interpondrá entre la Tierra y el Sol de una manera tan precisa y duradera que el resultado será uno de los espectáculos más extraordinarios que la naturaleza puede ofrecer: un eclipse solar total que durará hasta 6 minutos y 23 segundos, el más extenso del siglo XXI. Para ponerlo en perspectiva, el siguiente eclipse comparable no llegará durante 157 años, lo que convierte a este evento en algo que, con toda probabilidad, nadie volverá a presenciar en vida. No todos los eclipses son iguales. Lo que determina su duración es una combinación de factores orbitales que rara vez se alinean con tanta perfección. En este caso, la Luna se encontrará en el punto de su órbita más cercano a la Tierra —llamado perigeo—, lo que hace que su disco aparente sea ligeramente mayor que el del Sol y pueda cubrirlo por completo durante más tiempo del habitual. Durante esos minutos de totalidad, el cielo nocturno irrumpirá en pleno mediodía. Las estrellas se harán visibles, la temperatura descenderá varios grados en cuestión de segundos y los animales reaccionarán como si hubiera llegado la noche. Pero lo más esperado son dos fenómenos fugaces que duran apenas unos instantes: las Perlas de Baily, pequeños destellos que aparecen cuando los últimos rayos solares se filtran por los valles y cráteres del borde lunar, y el llamado anillo de diamante, ese punto de luz brillante que queda justo antes de que el Sol quede completamente bloqueado. Ambas fases duran apenas entre uno y tres segundos, pero son los momentos más fotografiados y emocionalmente intensos de cualquier eclipse total. La franja de totalidad —la única zona desde la que se podrá ver el eclipse completo— trazará un camino estrecho pero espectacular a través del planeta. Comenzará en el norte de África, atravesará Medio Oriente y llegará hasta partes del sur de Europa. En España, la expectativa es especialmente alta. Según los cálculos de los astrónomos, el País Vasco —y en particular la provincia de Álava— se posiciona como uno de los mejores enclaves para observar el fenómeno en toda su plenitud. No es casualidad: la geometría del trayecto lunar favorece esa zona, ofreciendo algunos de los segundos más largos de totalidad en toda Europa. Para quienes queden fuera de esa franja, el eclipse será igualmente visible, pero solo de forma parcial: el Sol aparecerá mordido, no completamente tapado, y no habrá oscuridad. Observar el Sol a simple vista, aunque sea durante unos segundos, puede causar daños permanentes en la retina. Por eso, la recomendación de los expertos es clara: durante todas las fases del eclipse —excepto en el brevísimo momento de totalidad, cuando el Sol está completamente cubierto— es obligatorio utilizar gafas homologadas especialmente diseñadas para la observación solar. Estas gafas no son las de sol convencionales. Deben cumplir con la norma ISO 12312-2, que garantiza un nivel de filtrado miles de veces superior al de cualquier lente estándar. Tampoco sirven los negativos fotográficos, los vidrios ahumados ni los filtros caseros: solo los certificados. Los telescopios y cámaras, por su parte, necesitan filtros solares específicos colocados en el objetivo, no en el ocular. Queda tiempo para prepararse. El próximo eclipse solar parcial llegará el 26 de enero de 2028, pero no tendrá ni remotamente el impacto del que se avecina.