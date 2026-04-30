El inicio de mayo traerá una buena noticia para miles de estudiantes: habrá más días de descanso de lo habitual. La Secretaría de Educación Pública (SEP) confirmó que no solo se suspenderán las clases el 1 de mayo, por el Día del Trabajo, sino que también el martes 5 de mayo será inhábil. El calendario escolar de inicio de mayo llega con una pausa más extensa de lo habitual, algo que sin duda será bien recibido por estudiantes y familias. Como ocurre cada año, el viernes 1 de mayo no habrá clases en todo el país debido a la conmemoración del Día del Trabajo, una fecha oficial que reconoce los derechos laborales y que implica la suspensión de actividades tanto escolares como laborales. A este descanso se le suma el martes 5 de mayo, jornada en la que también se suspenden las clases por la conmemoración de la Batalla de Puebla, un hecho histórico clave en el que el ejército mexicano logró una importante victoria frente a fuerzas extranjeras. La medida aplica principalmente a estudiantes de educación básica, aunque también impacta en docentes, personal administrativo y trabajadores del sistema educativo. Las autoridades indicaron que estos días serán considerados de descanso obligatorio, por lo que no solo se suspenden las clases, sino también las actividades en oficinas educativas, salvo áreas esenciales que continúan operando con normalidad. Tras este periodo extendido, las clases se reanudarán con normalidad el miércoles siguiente, retomando el ritmo habitual del ciclo escolar. Además, el calendario ya anticipa otro día sin clases en mayo: el 15, cuando se celebra el Día de la Maestra y el Maestro. Esto significa que el mes tendrá más interrupciones de lo habitual, algo que suele ser bien recibido por estudiantes, pero que también requiere ajustes en la planificación académica.