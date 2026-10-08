El Gobierno Federal busca impulsar el pago mediante plataformas digitales para reducir el uso de efectivo en México.

La Cámara de Diputados de México aprobó la expedición de la Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos, una propuesta que busca impulsar el uso de herramientas como códigos QR, tarjetas y transferencias para realizar compras y operaciones financieras.

El dictamen obtuvo 327 votos a favor, 122 en contra y ninguna abstención en la sesión del 6 de octubre. Ahora pasa al Senado, donde los legisladores deberán analizarlo y votar si lo aprueban. La iniciativa fue presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum el 8 de septiembre.

Qué pagos reconoce el proyecto de Ley de Economía Digital

La propuesta establece que los pagos digitales y electrónicos incluyen:

Códigos QR

Dispositivos NFC

Tarjetas de débito y crédito

Transferencias bancarias

Pagos domiciliados

También podrán incluirse nuevas tecnologías o dispositivos que permitan transferir dinero, siempre que sean reconocidos por las autoridades. De este modo, la ley busca fijar una base común para distintas formas de pago, en lugar de limitarse a una sola tecnología.

El dictamen debe superar la votación en el Senado, de continuar su aprobación, México contará con un nuevo marco para regular los pagos digitales.

Cuál será la función de la CURP Digital y el Expediente Digital Ciudadano

La nueva legislación establece que la CURP Digital podrá utilizarse como mecanismo de confianza para contratar servicios financieros de manera digital. También se podrá emplear otro mecanismo de identificación oficial aceptado por las instituciones.

Además, la ley crea el Expediente Digital Ciudadano, una herramienta que permitirá consultar o utilizar documentos e información de las personas de forma digital. El objetivo es facilitar procesos que hoy pueden requerir distintos documentos o comprobaciones de identidad.

El efectivo será usado ante fallas del sistema

El dictamen señala que, si ocurre una contingencia que impida recibir pagos digitales o electrónicos, los establecimientos podrán aceptar efectivo o cheque.

La medida busca evitar que una falla tecnológica deje a los consumidores sin posibilidad de pagar. También contempla una salida para los negocios cuando existan problemas con sus sistemas, terminales, conexiones u otras herramientas necesarias para recibir pagos electrónicos.

La medida busca impulsar el uso de plataformas digitales para reemplazar progresivamente los pagos en efectivo.

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