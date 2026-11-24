Los gatos son mascotas muy curiosas que están por la casa explorando nuevos olores, lugares y sabores en diferentes alimentos. Aunque algunos alimentos parecen inofensivos a simple vista, expertos en salud animal recomiendan de forma categórica no darle uvas a los gatos, no importa si son uvas verdes, rojas, maduras o en su versión deshidratada, esta fruta representa un peligro para la salud de los gatos.

De acuerdo a los expertos en salud de los gatos en Purina, las uvas verdes o maduras y pasas de uva producen un efecto tóxico en los gatos que desemboca en problemas renales. Si bien se trata de casos empíricos en los gatos, los expertos indican que en el caso de los perros, los estudios han demostrado que las uvas son tóxicas.

Los gatos no sienten el sabor dulce y se pueden intoxicar por consumo de uvas y pasas de uvas. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Los gatos son animales carnívoros por naturaleza, por lo tanto, no tiene sentido que se incluyan uvas en la dieta de los gatos. Pero, puede pasar que la curiosidad del gato lo lleve a comer una uva o a ingerir algún alimento con pasas de uva, sí eso ocurre, lo mejor es estar atentos a cualquier cambio en su comportamiento.

“Aunque no sabemos exactamente cómo los afecta la toxicidad, es mejor suponer que las uvas son venenosas para los gatos y descartar la fruta de su dieta”, sugiere Purina.

¿Los gatos pueden comer uvas y pasas de uvas?

De acuerdo a las sugerencias publicadas por Purina, “no es recomendable”, y añaden: “Se han notificado casos de que los gatos se enferman mucho después de comer uvas”.

El canal de YouTube “ExpertoAnimal” opina lo siguiente: “Nunca le des uvas o pasas de uvas a tu gato... es una fruta tóxica y peligrosa para tu cago y lo peor es que todavía se desconoce cuál es el compuesto que al ser ingerida ataca directamente los riñones”.

“La insuficiencia renal es la razón por la cual las uvas son tan peligrosas para los perros, y esta afección puede ser potencialmente mortal” , subrayó Purina.

La ciencia no ha logrado aún identificar cuáles la sustancia o encima que tienen las uvas que son tóxicas para los gatos. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Intoxicación de un gato por consumo de uvas

El consumo de uvas o pasas de uvas puede desencadenar una deficiencia renal de forma letal para los gatos sin importar su cantidad. Los expertos sugiere estar muy atentos para que los felinos no lleguen a comerlas, pero, si la situación se produjo, los gatos pueden llegar a experimentar intoxicación.

Estos son algunos de los síntomas a tener en cuenta:

Diarrea

Vómitos

Sed en exceso

Letargo

Dolor abdominal

Disminución del apetito

Para evitar que los gatos coman uvas lo más seguro es no dejarles uvas a su alcance, mantenerlas en un lugar al que los gatos no puedan acceder fácil como lo es la nevera o alacenas cerradas.

Evita dejar las uvas en la mesa solas por mucho tiempo y asegúrate de que las semillas que dejes luego de comerlas vayan directo al cesto de la basura. “Si atrapas a tu gato mordisqueando una uva, es buena idea vigilarlo de cerca durante las próximas 24 horas”, recomiendan los expertos.