El cajero automático del Banco del Bienestar únicamente sirve para modificar o actualizar el NIP, no para desbloquearlo.

Si vas a un cajero del Banco del Bienestar y cuando ingresas tu tarjeta te dice que está bloqueada y no te deja realizar ningún tipo de operaciones o transacciones con el dinero, presta atención al proceso que debes hacer para recuperar el acceso a tu pensión o beca.

Los derechohabientes con la Tarjeta del Banco del Bienestar que reciben su pensión o beca están susceptibles al bloqueo del NIP del plástico por varias razones, entre ellas, el ingreso errado del NIP de forma consecutiva, activación incompleta o primer uso con error, uso de un NIP anterior o incorrecto en una reposición, alertas por movimientos inusuales, Reporte de robo o extravío.

Cuando se ingresa de forma errada el NIP y se bloqueda, el sistema lo restablece de forma automática en 48 horas máximo. Fuente: Gobierno de México

Dónde y qué documentos presentar para desbloquear el NIP

El desbloqueo del NIP de la Tarjeta del Banco del Bienestar se hace en las sucursales del Banco del Bienestar. Si se te bloqueó no te preocupes, la entidad bancaria encargada de hacer el pago de las pensiones y las becas del Gobierno de México exige que vayas a una de las sucursales del banco.

Debes llevar tu identificación personal oficial, tu tarjeta del Banco del Bienestar y tener en mente el nuevo NIP para hacer el cambio. Este trámite es gratuito y el Número de Identificación Personal, NIP, como su nombre lo indica es personal, ningún empleado del banco debe tener acceso a él.

No compartas tu NIP ni el código de seguridad.

No permitas que le tomen fotos o le saquen copias.

No la pierdas de vista al hacer tus compras.

posteriormente, te pedirá confirmarlo “Si alguien se ofrece a “ayudarte” en un cajero, dile que no. En caso de dudas, acércate con el personal del banco para solicitar apoyo”, señala el Gobierno de México. Fuente: Gobierno de México

¿Cuándo el NIP se desbloquea de forma automática?

En bloqueos por intentos fallidos de NIP, suele aplicarse un periodo de espera preventivo, frecuentemente llega a durar hasta 48 horas, antes de generarse un desbloqueo automático.

“No lo uses, espera 48 horas y se desbloquearán automáticamente. Recuerda, no intentes utilizarlo antes de este tiempo o se bloqueará de nuevo” , señaló un avisó del Banco del Bienestar.

¿Sospechas que alguien sabe tu NIP? así lo puedes cambiar en bancos y cajeros

El cambio del NIP sí se puede realizar desde un cajero automático, a diferencia del desbloqueo que es un proceso exclusivo para las ventanillas del Banco del Bienestar.

Si quieres cambiar tu NIP por seguridad, este se puede hacer por cajero automático o en ventanillas del Banco del Bienestar.

Cajero automático

Ingresa tu tarjeta y teclea el NIP que tiene actualmente tu tarjeta

Selecciona “Cambiar NIP”

Confirma el cambio

Ventanilla

Acude con tu tarjeta, contrato e identificación oficial

Sigue las instrucciones del personal de la ventanilla

No le digas tu NIP, te va a pasar el teclado para que teclees tu uno nuevo, posteriormente, te pedirá confirmarlo