El Instituto Nacional Electoral (INE) no solo emite la credencial para votar, también establece plazos específicos para recogerla una vez tramitada. Si el ciudadano no se presenta a tiempo a buscarla, la autoridad puede resguardarla y, al término del proceso electoral correspondiente, proceder a su destrucción. Esto obliga a iniciar el trámite desde cero.

Aquí te explicamos cuándo ocurre esto, a quiénes afecta y qué debes hacer para evitarlo.

El INE destruirá tu credencial para votar si no la recoges en este plazo: así funciona el proceso

Cuando un ciudadano tramita por primera vez su credencial para votar, la solicita en el módulo del INE y regresa días después a recogerla. Lo que muchos ignoran es que existe una ventana de tiempo definida para hacerlo. Si el ciudadano no acude antes de que concluya el proceso electoral vinculado a ese período de emisión, el INE está facultado para resguardar la credencial no reclamada y, posteriormente, destruirla de forma oficial.

No se trata de una sanción, sino de un procedimiento administrativo establecido en los lineamientos de la institución pública para mantener actualizado y depurado el padrón electoral.

El INE puede destruir las credenciales para votar que no sean recogidas dentro del plazo establecido. Fuente: Shutterstock

¿A quiénes afecta y en qué situaciones se destruye la credencial del INE?

Este procedimiento puede aplicar a ciudadanos que tramitaron su primera credencial, solicitaron un reemplazo por robo, extravío o deterioro, o realizaron una actualización de datos como cambio de domicilio o corrección de nombre .

En todos estos casos, la nueva credencial queda lista en el módulo del INE esperando ser recogida. Si la persona no acude dentro del plazo establecido —que varía según el calendario electoral vigente— la credencial entra en un período de resguardo y, al cierre del ciclo, es destruida.

Esto significa que el ciudadano deberá presentarse nuevamente al INE, hacer fila, tramitar de nuevo y esperar otro período de entrega, lo cual puede complicar su participación si hay elecciones próximas.

Qué debes hacer ahora mismo para saber si tu credencial del INE está en riesgo de ser destruida

Si tienes pendiente recoger tu credencial o no recuerdas haberlo hecho, el primer paso es verificar tu estatus directamente en el sitio oficial del INE o acudir al módulo más cercano.

La institución pública permite consultar si una credencial está lista, en resguardo o ya fue procesada para destrucción .

Llevar una identificación alternativa y el comprobante del trámite original agiliza la consulta. Si aún está disponible, recógela cuanto antes: no esperes a que se acerquen las elecciones, ya que la demanda en módulos se dispara en períodos electorales y los tiempos de atención aumentan considerablemente.