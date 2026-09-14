Oficial | Banxico cambió el envío de dinero y ahora será más fácil usar las aplicaciones bancarias

El Banco de México (Banxico) estableció nuevas reglas que modificarán la manera en que las instituciones financieras procesan las transferencias de dinero desde aplicaciones móviles.

Las disposiciones fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación (DOF) mediante las Circulares 9/2026 y 10/2026, acompañadas de sus respectivas guías de diseño. El objetivo es que las operaciones digitales sean más sencillas, seguras y accesibles para los usuarios.

Oficial | Banxico cambió el envío de dinero y ahora será más fácil usar las aplicaciones bancarias

Todos los bancos y participantes del Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI) tendrán hasta el 14 de diciembre de 2026 para adecuar sus plataformas a las nuevas disposiciones.

Banxico cambia las reglas: así serán las transferencias bancarias desde las apps

Uno de los principales objetivos de la regulación es homologar la experiencia de los usuarios al realizar transferencias desde el celular.

Hasta ahora, cada banco podía diseñar sus propias pantallas, botones y menús. Esta situación podía generar confusión cuando un cliente cambiaba de una aplicación bancaria a otra.

Con las nuevas reglas, las operaciones para enviar dinero, ya sea a otra persona del mismo banco o a una institución financiera diferente, deberán seguir una estructura común y una navegación más uniforme.

Las transferencias tendrán que organizarse en cuatro etapas principales:

Acceso a la función: la pantalla principal o el menú inicial deberá contar con un botón o elemento interactivo identificado exclusivamente como “Transferencias” , de manera que el usuario pueda encontrar rápidamente esta opción.

Captura de los datos: la aplicación solicitará de manera ordenada la información necesaria, como la cuenta de origen, los datos de la cuenta receptora, el monto y el concepto de la operación. El destinatario podrá seleccionarse mediante beneficiarios frecuentes, contactos telefónicos o captura manual.

Revisión y modificación: antes de autorizar el movimiento, la app deberá mostrar un resumen con información como el destinatario, el banco receptor, la cuenta de origen y el importe. Si existe algún error, el usuario podrá modificar los datos directamente desde esta pantalla sin tener que comenzar nuevamente el proceso.

Resultado y comprobante: una vez realizada la operación, la plataforma tendrá que informar claramente si la transferencia fue completada, está en proceso o fue rechazada. En los movimientos realizados mediante SPEI se proporcionará el folio de seguimiento, la identificación de las cuentas involucradas y un enlace para obtener el Comprobante Electrónico de Pago. Si la operación falla, deberán explicarse las causas.

Requisitos para transferir dinero

Entre las novedades de Banxico, se encuentran las distintas formas que tendrán los usuarios para enviar o recibir dinero.

La CLABE interbancaria de 18 dígitos continuará siendo válida y podrá utilizarse para realizar transferencias. Sin embargo, los usuarios también podrán recurrir a otros identificadores:

Número celular: mediante Dinero Móvil , el usuario puede asociar su número de teléfono a una cuenta bancaria con autorización expresa. Al introducir el número del destinatario, el sistema consulta la información correspondiente y muestra parcialmente oculto el nombre del receptor para facilitar la confirmación de identidad. Si el número no está registrado, la operación mediante esta modalidad se cancela automáticamente. Esta función será obligatoria para cuentas de nivel 2, 3 y 4, y opcional para las de nivel 1.

Tarjeta de débito: será posible ingresar directamente los 16 dígitos de la tarjeta asociada.

Número de cuenta: podrá utilizarse para transferencias entre clientes de una misma institución bancaria.

Código QR: permitirá realizar el envío mediante el escaneo del código generado por el receptor.

Además, cuando el usuario introduzca una CLABE interbancaria, la aplicación deberá reconocer la institución financiera a la que pertenece y mostrar su nombre. De esta manera, el cliente no tendrá que buscar el banco de forma manual.

¿Cuándo deberán cumplir los bancos con las nuevas reglas?

El plazo establecido por Banxico para realizar las modificaciones vence el 14 de diciembre de 2026.

Dicha obligación alcanza tanto a los participantes directos como a los indirectos que estén conectados al SPEI.

Las instituciones que no adapten sus aplicaciones y plataformas a las nuevas disposiciones y guías de experiencia de usuario podrían enfrentar sanciones administrativas y multas económicas por parte de las autoridades correspondientes, entre ellas Banxico y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).