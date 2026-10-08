82% de los productores tienen más de 46 años en México.

En esta noticia Clima afecta a los productores

El campo mexicano está envejeciendo y las tendencias de edad de los productores son cada vez más evidentes de acuerdo con la Encuesta Nacional Agropecuaria 2025, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

El envejecimiento de la población agrícola fue el cuarto problema más mencionado en la encuesa del Inegi. Benjamín Alcántara

En este sentido, la encuesta refleja una realidad muy dura, pues hoy existen más productores octogenarios que personas entre 19 y 30 años que se dedican al campo.

El ejercicio del Inegi señaló que apenas 2.8% de la población que se dedica al sector agrícola tiene entre 19 y 30 años, mientras que prácticamente 6 de cada 100 agricultores tienen más de 81 años.

Al ampliar la fotografía del campo mexicano, 82% de los productores tienen más de 46 años, contra 18% que son menores de esa edad, de acuerdo con el estudio, dijo en conferencia Susana Pérez, titular de la Unidad Estadísticas Económicas del Inegi.

“Sigue esa tendencia que se ha visto a lo largo de las Encuestas Nacionales Agropecuarias y de los Censos a que la edad promedio de los productores es cada vez mayor, es decir, no hay el total reemplazo de jóvenes en las unidades de producción”, comentó la especialista.

Además, Graciela Márquez, presidenta del Inegi, recordó que el Censo Agropecuario 2022 y encuestas anteriores ya mostraba esta tendencia.

“Estamos confirmando el hallazgo del aumento en el promedio de edad, si consideramos la población de 65 y más el porcentaje se nos va mucho más alto”, mencionó.

La población entre 66 y 80 años representa 22.8% del total de los productores del campo mexicano, según la encuesta.

La directiva consideró que este es uno de los fenómenos más relevantes para que autoridades, empresas y comunidades rurales actúen y mejoren el promedio de edad.

Susana Pérez abundó que la edad avanzada de los productores ocupa el cuarto problema más mencionado en la Encuesta Nacional Agropecuaria, seguida inmediatamente por la disponibilidad del personal.

Clima afecta a los productores

Susana Pérez mencionó que las sequías en el norte del país, y el exceso de agua al sur ha afectado la producción agrícola de México, particularmente en cultivos como el trigo.

En este sentido, la sequía afectó a 36.8% de las unidades de producción agropecuaria, mientras que los vientos dañaron 19.1% y las inundaciones a 14% de la superficie sembrada.

Otros problemas que enfrentaron los productores mexicanos fueron los incrementos en los costos de insumos y servicios, donde ocho de cada 10 unidades reportaron afectaciones en la Encuesta Nacional Agropecuaria 2025.

Además, los productores mexicanos reportaron complicaciones derivadas de la pérdida de fertilidad del suelo, la inseguridad y la capacidad para comerciar sus productos.