El Gobierno propone Nueva Ley de Economía Digital: busca priorizar los pagos con QR y reducir el uso de efectivo en México en dos sectores claves.

El Gobierno busca priorizar los pagos con QR y reducir el uso de efectivo en México para 2027.

El Gobierno Federal compartió este jueves detalles acerca del proyecto de Nueva Ley de Economía Digital, el cual ya fue enviado al Congreso de la Unión. El mismo impulsa los pagos con QR en sectores donde aún predomina el uso de efectivo, además de ser un método para la inclusión financiera de pequeños comercios, tiendas y puestos.

A través de una conferencia encabezada por la presidenta Claudia Sheinbuam, el titular de Transformación Digital, Pepe Merino, explicó que entre los objetivos de esta iniciativa es que “todos puedan hacer pagos muy rápidos a través del celular de forma segura y sin comisiones” tanto como para el cliente como para el proveedor del servicio.

Los dos sectores clave donde el Gobierno quiere reducir el pago en efectivo e impulsar el uso de QR

El proyecto de ley contempla la digitalización de pagos en los tres niveles de gobierno y una eliminación gradual del efectivo en sectores estratégicos, comenzando, según lo anunciado, por gasolineras y casetas de peaje, de manera progresiva.

Esto es debido a que en ambos sectores se manejan grandes volúmenes de dinero en efectivo lo que los vuelve más vulnerables a problemas de seguridad y dificulta la trazabilidad de las operaciones.

La ley no prohibirá los pagos en efectivo, pero impulsará la aplicación de manera gradual y obligatoria el uso de herramientas digitales.

El Gobierno propone Nueva Ley de Economía Digital: busca priorizar los pagos con QR y reducir el uso de efectivo en México para 2027 en dos sectores claves.

Cómo funcionarán los pagos con QR: la propuesta del Gobierno

El Ejecutivo destacó que para la implemetación de este proyecto de ley, México cuenta con la ventaja de poder aprovechar capacidades ya existentes como lo son las tecnologías de SPEI (el servicio de pago interbancario del Banco de México) y el aplicativo CoDi, que permite realizar esos pagos mediante código QR.

Según precisó Merino, pagar con esta herramienta requeriría únicamente de 3 pasos y la transacción será “inmedita, demorará entre 4 a 5 segundos”. Incluirá los siguientes pasos:

Abrir la opción CoDi en la app del banco y seleccionar la cuenta de origen del dinero. Generar o escanear un código QR con el monto de la compra. Confirmar el pago.

El Banco de México es responsable directo del desarrollo, según aclaró en la presentación.

Entre las ventajas de la eventual implementación de la Nueva Ley de Economía Digital, Sheinbaum reconoció que el objetivo es “poco a poco ir incrementando la digitalización de la economía disminuyendo el efectivo”. Según la mandataria, este sistema “ayuda a mejorar la seguridad, eficiencia e incluso a la formalización, porque se hace un historial de pagos de un comercio y eso ayuda a formalizar un comercio”.

En la misma línea, el funcioanrio destacó “que una tienda pequeña o un puesto pueda recibir pagos digitales, querrá decir que tiene cuenta bancaria; y por lo tanto, podrá acceder a productos financieros, créditos más baratos y es un camino hacia la formalización de esos pequeños comercios”.

El Gobierno propone Nueva Ley de Economía Digital: busca priorizar los pagos con QR y reducir el uso de efectivo en México en dos sectores claves. Gobierno de México

Cuándo comenzarían a implementarse los pagos por QR

El 8 de septiembre de 2026 el secretario de Hacienda, Édgar Amador Zamora, entregó formalmente a la Cámara de Diputados la iniciativa “Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos”, como parte del Paquete Económico 2027, junto con reformas a la Ley Aduanera y la Ley de Fortalecimiento Catastral. Fue enviada por el Ejecutivo.

La iniciativa se encuentra en consulta pública y en proceso de análisis legislativo. De aprobarse, las autoridades tendrán 15 días hábiles para definir los sectores estratégicos y otros 15 días adicionales para emitir las reglas operativas específicas.

Diputados tiene hasta el 20 de octubre de 2026 para aprobar la Ley de Ingresos; el Senado, hasta el 31 de octubre para el paquete completo.

Por su parte, de acuerdo a los lineamientos del Banco de México, las instituciones financieras tendrían hasta diciembre para implementar CODI, aunque se mencionó que varios bancos lo tendrían listo antes del Buen Fin, es decir, en la primera quincena de noviembre.