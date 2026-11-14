El tipo de cambio puede modificar costos, deuda, ingresos y capital de trabajo. Por eso, las empresas deberían construir distintos escenarios para medir cuánto pueden absorber sus finanzas ante una mayor volatilidad.

El tipo de cambio será una de las variables que las empresas mexicanas deberán seguir de cerca durante la elaboración de sus presupuestos para 2027. Para las compañías que importan productos, reciben ingresos en dólares o mantienen obligaciones en moneda extranjera, una variación relativamente pequeña puede modificar de manera significativa sus resultados.

La guía de Banco BASE plantea que la planeación no debe partir de la búsqueda de un valor exacto para el dólar. En cambio, resulta más útil establecer un escenario central y calcular qué sucedería si la moneda mexicana se aprecia o se deprecia frente a las previsiones iniciales.

Tres escenarios para medir el riesgo cambiario

Con un USD/MXN cercano a 18.00, la referencia central para 2027 puede ubicarse inicialmente entre 18.00 y 18.70 pesos por dólar. A partir de ahí, las empresas pueden construir un escenario de apreciación del peso, entre 17.00 y 17.70, y otro de depreciación, con niveles de 19.00 a 19.80 pesos.

La utilidad de esta metodología aparece cuando los escenarios se trasladan al presupuesto. Una empresa que necesita comprar un millón de dólares al mes enfrentaría un costo de 17.6 millones de pesos con un tipo de cambio de 17.60. Si la cotización subiera a 18.00, el mismo compromiso representaría 400,000 pesos adicionales.

El análisis de escenarios ayuda a medir cuánto puede absorber una empresa antes de que el dólar afecte su rentabilidad. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Ese ejercicio permite identificar el nivel de movimiento que la compañía puede absorber antes de que el tipo de cambio comience a afectar sus márgenes, liquidez o capacidad de pago. En otras palabras, el presupuesto deja de depender de una predicción y comienza a funcionar como una herramienta de gestión del riesgo.

¿Cómo saber cuándo cambiar el escenario?

El análisis técnico y fundamental puede ayudar a determinar cuándo revisar los supuestos. El primero permite identificar tendencias, soportes, resistencias y posibles rupturas en el mercado cambiario. El segundo busca explicar qué factores podrían llevar al tipo de cambio hacia esos niveles, como las decisiones de la Reserva Federal y Banco de México, la inflación, el crecimiento, el T-MEC, los aranceles o los flujos de capital.

Para una tesorería, la lectura debe ir un paso más allá. Si el dólar se aproxima a un nivel relevante, la pregunta no debería ser únicamente si existe un soporte o una resistencia, sino qué tendría que ocurrir para romper ese nivel y cuál sería el impacto sobre la empresa.

Esta metodología permite vincular el comportamiento del mercado con decisiones financieras concretas. Un cambio relevante en el escenario puede llevar a revisar presupuestos, necesidades de liquidez o estrategias de cobertura, en lugar de esperar hasta que la desviación termine afectando los resultados.

El riesgo no depende solamente del dólar

El presupuesto de 2027 también debería contemplar tasas de interés, inflación y actividad económica. Una tasa más elevada puede incrementar el costo de la deuda y modificar las condiciones financieras, mientras que una inflación persistente puede presionar insumos, salarios y gastos operativos. A su vez, un menor crecimiento puede afectar ventas, inventarios y cobranza.

Por eso, el escenario más exigente no necesariamente es aquel en el que una sola variable se mueve en contra. Una combinación de menor crecimiento, inflación resistente, tasas elevadas y un peso más débil podría generar una presión considerablemente mayor sobre el flujo de efectivo.

En materia cambiaria, Banco BASE señala que una referencia inicial de cobertura puede ubicarse entre 50% y 70% de la exposición en dólares. Sin embargo, el porcentaje adecuado depende de los flujos de cada compañía, sus márgenes, su tolerancia al riesgo y la política interna de cobertura. Entre las herramientas disponibles se encuentran las Coberturas Cambiarias mediante forwards, opciones y swaps.

¿Cuándo deben revisar las empresas su presupuesto?

La planeación tampoco debería terminar con la aprobación del presupuesto anual. Una revisión trimestral permite comparar los supuestos originales con la evolución del tipo de cambio, las tasas, la inflación y el crecimiento. También puede establecerse una revisión extraordinaria ante movimientos superiores al 5% respecto del nivel presupuestado o cambios fundamentales en las condiciones económicas.

El objetivo es evitar que un supuesto elaborado a finales de 2026 continúe utilizándose durante 2027 aunque el contexto haya cambiado por completo. Para las empresas con operaciones internacionales, anticipar estos escenarios permite tomar decisiones sobre liquidez, financiamiento y cobertura antes de que una variación del mercado se convierta en un problema operativo.

Más que acertar el precio futuro del dólar, la planeación financiera debe responder una pregunta concreta: qué puede soportar la empresa y qué riesgos necesita administrar antes de que afecten sus resultados. Esa diferencia puede ser clave para llegar al cierre de 2027 con un presupuesto flexible y alineado con la realidad del negocio.

Este contenido patrocinado fue elaborado con inteligencia artificial generativa y contó con la supervisión, edición y validación de un periodista de El Cronista.