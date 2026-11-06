Imagen ilustrativa de una pensionista sentada frente a un escritorio en una oficina en su hogar revisando su jubilación.

La llegada de noviembre supone un ingreso adicional para millones de pensionistas en España. Este mes, quienes reciben su prestación en catorce pagas cobrarán tanto la pensión ordinaria como la paga extraordinaria de Navidad, cuyo importe equivale, con carácter general, a otra mensualidad.

Aunque la Seguridad Social establece que los pagos mensuales deben estar disponibles el primer día hábil del mes correspondiente, y en cualquier caso antes del cuarto día natural, entidades como BBVA y Banco Santander adelantan el dinero a sus clientes. De esta manera, los beneficiarios podrán disponer de sus prestaciones antes de que finalice noviembre.

¿Qué día ingresarán BBVA y Santander las pensiones y la paga extra de noviembre?

Las dos entidades bancarias ya tienen previstas las fechas de abono de las pensiones correspondientes a noviembre, que incluyen la paga extraordinaria de Navidad para los beneficiarios que tengan derecho a ella.

La llegada de noviembre supone un ingreso adicional para millones de pensionistas en España. Shutterstock

Según las fechas comunicadas por los bancos, el calendario será el siguiente:

Banco Santander : ingresa la pensión el martes, 24 de noviembre.

BBVA: paga las pensiones el miércoles, 25 de noviembre.

Las fechas corresponden al calendario de anticipos bancarios y no a una modificación del sistema de pagos de la Seguridad Social.

Este mecanismo permite que los pensionistas dispongan del dinero antes de la fecha ordinaria de pago. Las entidades financieras conocen los importes de las prestaciones domiciliadas y pueden anticipar los fondos como parte de su política comercial, sin que exista una obligación general de hacerlo.

¿Cuánto cobrarán los jubilados con la paga extra de Navidad y quiénes tienen derecho?

La Seguridad Social establece que las pensiones contributivas se abonan, con carácter general, en catorce mensualidades: doce ordinarias y dos extraordinarias, correspondientes a junio y noviembre.

Los pensionistas que tengan domiciliada su prestación en Banco Santander recibirán este mes la mensualidad ordinaria junto con la paga extraordinaria de Navidad. Shutterstock

Esto significa que un jubilado con una pensión mensual de 1200 euros recibirá 2400 euros en noviembre, siempre que tenga derecho a la paga extraordinaria completa y sin considerar posibles retenciones.

No obstante, existen algunas particularidades. Las pensiones derivadas de accidentes de trabajo o enfermedades profesionales se distribuyen en doce mensualidades, porque las pagas extraordinarias ya están prorrateadas. Por lo tanto, sus beneficiarios no reciben un ingreso adicional en noviembre.

Además, quienes hayan comenzado a cobrar su pensión recientemente pueden recibir una paga extraordinaria proporcional. La Seguridad Social calcula su importe de acuerdo con el período de devengo correspondiente, por lo que no todos los pensionistas cobrarán necesariamente el doble de su mensualidad habitual.