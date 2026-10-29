México atraviesa un fuerte crecimiento de sus exportaciones, pero detrás del dato agregado aparece una concentración que representa un desafío para las empresas. Durante el primer semestre de 2026, las ventas mexicanas al exterior crecieron 24.62% anual; sin embargo, Estados Unidos continúa absorbiendo la mayor parte de esos productos y explica una proporción muy elevada del avance.

De acuerdo con el análisis de Grupo Financiero BASE, con información desagregada a mayo, 83.11% de las exportaciones mexicanas tuvieron como destino Estados Unidos. Canadá representó 3.15%, China 2.03%, Alemania 1.20%, Corea del Sur 1.08% y España 0.83%. En conjunto, estos seis mercados concentraron 91.41% de las ventas externas del país.

¿Cuánto depende México de Estados Unidos para exportar?

La dependencia también aparece al observar qué países explican el crecimiento. Las exportaciones hacia Estados Unidos aumentaron 22.26% entre enero y mayo y ese mercado explicó 82.13% del crecimiento acumulado. China, aunque registró un avance de 68.05%, mantiene una participación mucho menor dentro del comercio exterior mexicano.

Esta composición hace que cualquier modificación en las condiciones de acceso al mercado estadounidense tenga un impacto potencialmente importante sobre las compañías mexicanas. La revisión del T-MEC incorpora precisamente cuestiones como reglas de origen, contenido asiático y aranceles sectoriales, variables que podrían modificar la estructura de costos de las cadenas productivas.

Cambios en el acceso al mercado estadounidense podrían impactar significativamente a las empresas mexicanas.(Foto: Banco Base, México). Finanzas y Mercado Banco Base México

¿Qué riesgos genera la concentración exportadora?

El problema no está únicamente en vender a un solo mercado. También influye qué se exporta. En 2026, el equipo de cómputo explicó 76.75% del crecimiento de las exportaciones entre enero y mayo. El desempeño de este sector está vinculado con la demanda estadounidense y con la expansión de infraestructura de centros de datos, por lo que su evolución depende en buena medida del comportamiento de ese mercado.

Para una empresa exportadora, una concentración elevada puede significar una mayor exposición a cambios en demanda, aranceles, reglas comerciales o condiciones macroeconómicas de Estados Unidos. Por eso, las áreas financieras deben evaluar no solo sus ventas actuales, sino también cuánto de sus ingresos, costos e inversiones depende de un mercado específico y de una determinada cadena de suministro.

El escenario resulta todavía más complejo por la presencia de proveedores asiáticos. BASE señala que las importaciones mexicanas de determinados insumos vinculados con el equipo de cómputo crecieron 118.04% y que Taiwán, Vietnam y Corea del Sur tuvieron una participación relevante en ese incremento. Esta estructura puede adquirir mayor importancia en la discusión sobre las reglas de origen del T-MEC.

¿Qué pueden hacer las empresas ante esta dependencia?

Para las compañías que operan internacionalmente, diversificar mercados y proveedores puede convertirse en una estrategia para reducir vulnerabilidades. Al mismo tiempo, la administración de moneda extranjera cobra importancia cuando las empresas reciben dólares, realizan pagos internacionales o deben financiar operaciones vinculadas con importaciones y exportaciones.

Para administrar los flujos derivados de esa actividad internacional, BASE ofrece soluciones de Divisas y Pagos, Coberturas Cambiarias mediante forwards, opciones y swaps, y una Cuenta Digital empresarial multidivisa. Presentadas dentro de una estrategia de tesorería, estas herramientas pueden apoyar la gestión de cobros, pagos y exposición cambiaria; no sustituyen, sin embargo, la evaluación de mercados, proveedores y concentración de clientes.

La elevada participación de Estados Unidos seguirá siendo una característica estructural de la economía mexicana, pero el reto estará en evitar que esa fortaleza se convierta en una vulnerabilidad. Para los empresarios y responsables de tesorería, monitorear el T-MEC, diversificar operaciones y anticipar los riesgos financieros puede resultar determinante para sostener márgenes y tomar decisiones con mayor certeza en los próximos años.

Ante cambios en las cadenas de suministro, las empresas no solo necesitan administrar divisas: también deben calcular cuánto capital de trabajo requerirán para sustituir proveedores, aumentar inventarios o absorber plazos logísticos más largos. El Financiamiento Especializado puede formar parte de esa planeación cuando una compañía necesita recursos alineados con su ciclo operativo, sus proyectos de inversión o sus actividades de comercio exterior.

Este contenido patrocinado fue elaborado con inteligencia artificial generativa y contó con la supervisión, edición y validación de un periodista de El Cronista.