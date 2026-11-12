Un alza del dólar puede producir efectos distintos según la operación de cada empresa. Para un importador, la depreciación del peso eleva el costo en moneda nacional de mercancías, materias primas o maquinaria; para un exportador, puede aumentar el valor en pesos de sus ventas. Banco BASE advierte que el resultado final depende de la combinación de entradas, salidas y obligaciones en moneda extranjera, no de una sola factura.

Esperar una cotización perfecta puede aumentar la exposición si la obligación se acerca a su vencimiento. Banco BASE sostiene que la tesorería no necesita acertar el siguiente movimiento del dólar, sino conocer el nivel requerido para cumplir sus objetivos y disponer de una estrategia para protegerlo. La decisión debe basarse en el margen, la fecha del pago y la pérdida que la compañía puede absorber.

El mercado incorpora información monetaria, inflacionaria y comercial que cambia las expectativas. Banco de México mantuvo la tasa objetivo en 6.50% el 24 de septiembre de 2026 y señaló que el peso había mostrado volatilidad. El INEGI reportó para septiembre una inflación general anual de 3.45%, con un incremento mensual de 0.42% del INPC, cifras que forman parte del entorno analizado por las tesorerías.

Medir la exposición antes de construir escenarios

El diagnóstico debe incluir cuentas por pagar y cobrar, contratos, compras de insumos, compromisos de importación, deuda y ventas futuras. También conviene detectar coberturas naturales, como ingresos y costos en la misma moneda con vencimientos cercanos. Banco BASE recomienda distinguir operaciones confirmadas de estimaciones y ordenar los flujos por fecha para identificar periodos en los que la exposición permanece abierta.

Banco BASE recomienda distinguir operaciones confirmadas de estimaciones (foto: Freepik).

El impacto puede ser relevante aun con movimientos pequeños. En una obligación de un millón de dólares, una variación de diez centavos modifica en 100,000 pesos el monto necesario para liquidarla. Banco BASE utiliza este ejemplo para mostrar cómo una diferencia aparentemente limitada puede trasladarse al presupuesto; el cálculo resulta de multiplicar 0.10 pesos por un millón de unidades de la divisa.

Después del diagnóstico, la compañía puede modelar escenarios base, favorable y adverso. Cada alternativa debe cuantificar el efecto sobre costos, ingresos, margen y flujo de efectivo, además de establecer qué decisiones se activarían al rebasar límites internos. Banco BASE plantea que esta preparación permite actuar con criterios previamente definidos, sin depender de una encuesta, una opinión o una reacción apresurada ante la volatilidad.

Decisiones de cobertura y liquidez

Si un escenario compromete el presupuesto, la empresa puede evaluar coberturas por porcentaje y plazo mediante forwards, opciones o swaps. Banco de México clasifica estos productos como derivados cuyo valor depende de un subyacente y señala que pueden utilizarse con fines de cobertura. La selección debe considerar la certeza del flujo, la liquidez disponible, los costos y las obligaciones contractuales, además de la tolerancia al riesgo de la compañía.

Prepararse para un alza del dólar no significa comprar divisas de forma anticipada ni cubrir automáticamente todas las operaciones. Significa integrar la exposición cambiaria al presupuesto, revisar vencimientos y establecer acciones antes de que la volatilidad altere márgenes, precios o inversión. Banco BASE recomienda vincular cada decisión con objetivos financieros concretos; así, la empresa administra el riesgo sin convertir la tesorería en una apuesta sobre el mercado.

Este contenido patrocinado fue elaborado con inteligencia artificial generativa y contó con la supervisión, edición y validación de un periodista de El Cronista.