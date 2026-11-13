Definir un solo valor para el dólar puede dejar expuestas a las empresas. Para 2027, construir escenarios y revisar variables como tasas, inflación y tipo de cambio será clave para proteger márgenes y flujo.

La elaboración del presupuesto financiero para 2027 plantea un desafío para las empresas mexicanas: determinar qué tipo de cambio, inflación, tasas de interés y crecimiento utilizar para proyectar sus resultados. Sin embargo, intentar encontrar un único número que anticipe con precisión el comportamiento del mercado puede llevar a decisiones poco flexibles.

De acuerdo con una guía de Banco BASE, el objetivo de la planeación financiera no debería ser adivinar dónde estará el mercado, sino preparar a la compañía para distintos escenarios. Para eso, el primer paso consiste en definir una referencia cambiaria que permita proyectar ingresos, costos, márgenes y necesidades de flujo.

¿Qué dólar deberían usar las empresas para su presupuesto?

Con un tipo de cambio cercano a 18 pesos por dólar, la curva forward muestra niveles de 18.30 para diciembre de 2026, 18.41 para marzo de 2027, alrededor de 18.53 para junio, 18.65 para septiembre y cerca de 18.80 para diciembre de 2027. Sin embargo, estos valores no deben interpretarse como un pronóstico sobre el precio futuro de la divisa.

Foto: Banco Base, México. Fuente: Shutterstock Shutterstock

El forward refleja principalmente el diferencial de tasas entre México y Estados Unidos y permite conocer los niveles a los que podría cubrirse actualmente un flujo futuro. Por eso, Banco BASE recomienda complementar esta referencia con las expectativas de mercado y el análisis fundamental y técnico. Con esa información, un rango de 18.00 a 18.70 pesos puede utilizarse como referencia central inicial para la planeación de 2027.

La siguiente etapa consiste en dejar de pensar en un único escenario. Una matriz puede contemplar una apreciación del peso, con un dólar entre 17.00 y 17.70 pesos; un escenario central de 18.00 a 18.70, y un escenario de depreciación entre 19.00 y 19.80 pesos. El objetivo es medir cuánto podría resistir la operación ante movimientos adversos.

¿Cuánto puede impactar el dólar en los costos?

El efecto se vuelve más evidente cuando los escenarios se trasladan a las cuentas de la empresa. Por ejemplo, una compañía que importa un millón de dólares mensuales tendría un costo de 17.6 millones de pesos si presupuestara un tipo de cambio de 17.60. Si la cotización llegara a 18.00, ese mismo flujo implicaría un desembolso adicional de 400,000 pesos cada mes.

Por eso, la pregunta relevante para una tesorería no es solamente hacia dónde podría moverse el dólar, sino cuánto puede desviarse del supuesto utilizado antes de afectar el margen o el flujo de efectivo. Esta diferencia permite convertir una expectativa del mercado en una variable concreta para la toma de decisiones.

El análisis también debe incorporar otras variables. Tasas de interés, inflación y nivel de actividad económica pueden modificar el costo de la deuda, los precios de los insumos, los salarios, las ventas, los inventarios y las necesidades de capital de trabajo. Además, estos factores pueden interactuar entre sí y generar un impacto mayor cuando se mueven simultáneamente.

¿Cada cuánto deben actualizarse los supuestos financieros?

Un presupuesto elaborado durante 2026 no debería mantenerse intacto hasta diciembre de 2027. La recomendación es establecer desde el inicio una revisión trimestral de las principales variables y realizar ajustes extraordinarios cuando aparezcan desviaciones relevantes.

Entre los factores que pueden justificar una actualización están un movimiento superior al 5% frente al tipo de cambio presupuestado, una ruptura técnica importante o un cambio fundamental que modifique las expectativas. Las decisiones de la Reserva Federal y Banco de México, la inflación, el T-MEC, los aranceles, el crecimiento económico y los episodios de aversión global al riesgo forman parte de los elementos que las tesorerías deben seguir.

La planeación financiera, entonces, no termina cuando se define el presupuesto. El verdadero objetivo es construir un esquema que permita anticipar cuánto puede resistir la empresa ante distintos escenarios y qué decisiones deberían tomarse si las condiciones del mercado cambian. Para las compañías con exposición en dólares, esa preparación puede ser determinante para proteger márgenes y mantener una mayor previsibilidad financiera durante 2027.

Este contenido patrocinado fue elaborado con inteligencia artificial generativa y contó con la supervisión, edición y validación de un periodista de El Cronista.