Conseguir que una persona visite una tienda online, encuentre un producto y lo agregue al carrito no garantiza que la operación vaya a terminar en una venta. Entre ese momento y la confirmación del pago existen distintos puntos de fricción que pueden hacer que un potencial comprador abandone el proceso, incluso después de haber mostrado interés. El fenómeno tiene una dimensión importante.

Según Baymard Institute, organización especializada en investigación sobre experiencia de usuario en comercio electrónico, la tasa promedio documentada de abandono de carrito alcanza el 70.22%. El dato surge del informe “50 Cart Abandonment Rate Statistics 2026”, actualizado por la institución el 22 de septiembre de 2025, que calcula ese promedio a partir de los resultados de 50 estudios diferentes sobre abandono de carritos.

En el mismo informe, Baymard advierte que una parte de estos abandonos responde al comportamiento habitual de los usuarios, como navegar sin intención inmediata de compra, comparar precios o guardar productos para más adelante. Sin embargo, ese porcentaje no significa que siete de cada diez ventas puedan recuperarse.

La propia organización advierte que una parte de los usuarios agrega productos mientras navega, compara precios, guarda artículos para después o simplemente todavía no está lista para comprar. En su investigación más reciente, el 42% de los consumidores estadounidenses consultados que había abandonado un carrito dijo que estaba navegando o aún no estaba preparado para concretar la compra.

Qué puede hacer que un cliente abandone una compra

Cuando existe una intención real de comprar, la experiencia que encuentra el usuario pasa a tener mayor relevancia. Los estudios de usabilidad de Baymard muestran que existen problemas durante el proceso de compra que pueden abordarse mediante cambios de diseño y experiencia. Su investigación incluye pruebas con usuarios, análisis mediante eye tracking y estudios cuantitativos con miles de participantes.

Esto obliga a mirar más allá del precio del producto. La claridad de la información y la facilidad del proceso forman parte de un recorrido en el que cualquier obstáculo puede agregar fricción cuando el comprador está cerca de tomar la decisión final. Las formas de pago también ocupan un lugar dentro de esa experiencia.

De acuerdo con el estudio Panorama de los pagos digitales en las Pymes 2025, el 81% de los vendedores encuestados acepta carteras digitales, 71% tarjetas de débito y 63% tarjetas de crédito. Además, 46% planea incorporar más opciones de pago para impulsar sus ventas online. La diversificación muestra por qué la instancia de pago dejó de ser simplemente el último paso administrativo de una compra.

Para los comercios, implica pensar qué alternativas encuentran los consumidores y qué tan sencillo resulta completar la transacción.

Cómo simplificar el último paso de una venta online

Dentro de ese escenario, existen herramientas destinadas específicamente a disminuir fricciones. PayPal Express Checkout permite que los usuarios de PayPal utilicen información almacenada en su cuenta al momento de realizar una compra, evitando volver a completar determinados datos. La propuesta apunta a simplificar la experiencia de pago y facilitar la operación desde diferentes dispositivos.

Entre los vendedores encuestados que ofrecen PayPal, 55% señaló la facilidad de uso entre las razones para integrarlo, mientras que 46% sostuvo que simplifica sus operaciones, según el informe compartido por la marca. Pero la facilidad no es la única variable a considerar.

La confianza también forma parte de la decisión, ya que el 97% de los vendedores encuestados considera importante la seguridad de las transacciones online. Por eso, antes de atribuir automáticamente un carrito abandonado al precio, los comercios pueden analizar el recorrido completo que atraviesa el cliente. Identificar en qué instancia se interrumpe la compra, revisar la claridad del proceso y evaluar las alternativas disponibles para pagar ayuda a entender dónde aparecen las barreras.

Este contenido patrocinado fue elaborado con inteligencia artificial generativa y contó con la supervisión, edición y validación de un periodista de El Cronista.